بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الطريقة السحرية لتربية الأولاد

وإنباتهم على دين وخلق

ناجي ربك في سجودك بصدق

وقولوا "يارب وكلتك إليك تربية

اولادي وهدايتهم فأنت مالك قلوبهم

وعقولهم وانا لاحول لي ولاقوة

يارب إهدهم وبارك فيهم وارض عنهم

وارضهم وارزقني برهم "

وكفى بالله وكيلا

عندما تخطئ أمام أطفالك اعتذر

بكل شجاعة أمامهم ووضح لهم

التصرف الصحيح وعندها سيميزون

بين الخطأ والصواب ويتعلمون أهمية

الإعتذار وتصحيح الأخطاء

قل لأطفالك انك تحبه

علمه كيف يحب أقاربه

أصدقائه

لا تخوفوا أبناءكم بفواجع الحياة

فقط علموهم أن الله يحفظ من يحفظه

أن الله لاينسى من يذكره

أن الله لاينسى من يذكره حين يغيب الجميع

علمهم حسن الخلق والوصل بالأقارب

قبل أن تعاقبه اسأله لماذا عملت هكذا

استمع إليه باهتمام ثم وضح له خطأه

ليكتسب خبرة