بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل تريد السعادة



اذكر الله دائمــاً ولا تغفل



واتل القرآن بتدبر وتعقــل



اسع لمحبة الناس .. وللخير اعمــل



فكر في الأفضل فقط .. واعمل .. وتوقع الأفضل



احمد الله دوماً على كل خير



واشكره على أنه فضلك على الغير



ولا تقنط من رحمته .. ولا تنس فضـــله



فهو القادر على أن يغير الحــال



وهو على كل شيء قدير



عش كل لحظات يومك قبل الفوات



وأعدّ نفسك للآخره قبل الممات



ولا تحزن لماضٍ فات .. ولا تغتم لمستقبل آت



ليس لنا من الماضي سوى الاعتبار



وليس لنا أن نكون على المستقبل بانتظار



فإن القدر محتوم



ولن ينفع نفسك اللــوم



بل اسع واعمل واجتهد وتفائل



وتعلم وارق وطور نفسك بتواصل



واسعد وبث السعادة لمن حولك



ومن أزال الحزن عن غيره .. كان بينه وبين الحزن حائل



كن مبتسم الروح في كل الأحوال



ولا تنس أخيك من السؤال



واجعل لكل من تعرف قيمته



ستكون بذلك في الأعين قمة في الجمـــال



فهذا لدى كل الناس غاية النوال



وبإذن الله سوف تسعد