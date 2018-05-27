بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الصلاة نور ؛ فالعاقل يختار النور أم الظلام !!

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الصلاة هي صلةٌ بين العبد وربِّه تبارك وتعالى ؛ فلماذا تقطعون هذه الصلة ؟!

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الصلاة هي سبيل السعادة والتوفيق والسداد وغفران الذنوب وإزالة الهموم وتفريج الكروب .

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أقرب ما يكون العبد من ربِّه وهو ساجد ؛ مُتخلين أنكم في وقت السجود إنكم قريبون من ربنا سبحانه وتعالى فتسألونه بما شئتم ِ من الدعوات .

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واعلموا أنَّ كل سجدة ترفعكمِ درجة وتحطُّ عنكم ِ خطيئة .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عليكَ بكثرة السجود لله ، فإنك لا تسجُد لله سجدة إلا رفعكَ اللهُ بها درجة وحطَّ عنك بها خطيئة )

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واعلموا أنَّ أول ما تُحاسبون عليه يوم القيامة هو الصلاة ، فأصلحوا صلاتكم .

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وتوبوا واستغفروا مما فات ، ولا تتركوا صلاتكم مهما حدث .

جاهدوا أنفسكم ، وذكِّروا نفسكم بالثواب وبالجنة ،