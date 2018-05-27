اميرة المدائن
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
- المشاركات
- 69
- الإعجابات
- 82
- النقاط
- 3
- العمر
- 30
- الإقامة
- Algerie
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصلاة نور ؛ فالعاقل يختار النور أم الظلام !!
.
الصلاة هي صلةٌ بين العبد وربِّه تبارك وتعالى ؛ فلماذا تقطعون هذه الصلة ؟!
.
الصلاة هي سبيل السعادة والتوفيق والسداد وغفران الذنوب وإزالة الهموم وتفريج الكروب .
.
أقرب ما يكون العبد من ربِّه وهو ساجد ؛ مُتخلين أنكم في وقت السجود إنكم قريبون من ربنا سبحانه وتعالى فتسألونه بما شئتم ِ من الدعوات .
.
واعلموا أنَّ كل سجدة ترفعكمِ درجة وتحطُّ عنكم ِ خطيئة .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عليكَ بكثرة السجود لله ، فإنك لا تسجُد لله سجدة إلا رفعكَ اللهُ بها درجة وحطَّ عنك بها خطيئة )
.
واعلموا أنَّ أول ما تُحاسبون عليه يوم القيامة هو الصلاة ، فأصلحوا صلاتكم .
.
وتوبوا واستغفروا مما فات ، ولا تتركوا صلاتكم مهما حدث .
جاهدوا أنفسكم ، وذكِّروا نفسكم بالثواب وبالجنة ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصلاة نور ؛ فالعاقل يختار النور أم الظلام !!
.
الصلاة هي صلةٌ بين العبد وربِّه تبارك وتعالى ؛ فلماذا تقطعون هذه الصلة ؟!
.
الصلاة هي سبيل السعادة والتوفيق والسداد وغفران الذنوب وإزالة الهموم وتفريج الكروب .
.
أقرب ما يكون العبد من ربِّه وهو ساجد ؛ مُتخلين أنكم في وقت السجود إنكم قريبون من ربنا سبحانه وتعالى فتسألونه بما شئتم ِ من الدعوات .
.
واعلموا أنَّ كل سجدة ترفعكمِ درجة وتحطُّ عنكم ِ خطيئة .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عليكَ بكثرة السجود لله ، فإنك لا تسجُد لله سجدة إلا رفعكَ اللهُ بها درجة وحطَّ عنك بها خطيئة )
.
واعلموا أنَّ أول ما تُحاسبون عليه يوم القيامة هو الصلاة ، فأصلحوا صلاتكم .
.
وتوبوا واستغفروا مما فات ، ولا تتركوا صلاتكم مهما حدث .
جاهدوا أنفسكم ، وذكِّروا نفسكم بالثواب وبالجنة ،