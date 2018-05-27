منتدى اللمة . رمضان يجمعنا .

شيء جميل ان يكون هناك منتدى يتبادل فيه الناس كل مفيد و تكون المواضيع هادفة رغم أن المنتديات لم تعد تستهوي الشباب و القراءة و التثقف و حب الاطلاع اصبح ضالتنا في مجتمع اصبح الفايسبوك هاجسه الوحيد بما يحمله من منشورات فيها ما يفيد لكن أغلبها ضار و مفسد و لا ضير من ذكر أن الفايسبوك شبكة عالمية لكنه لكل من هب و دب و يحمل ما لا يحمد عقباه احيانا من فضايح و مفاسد دون رقيب ولا حسيب . اليوم بعد انضمامي لمنتدى اللمة أحسست بدفء العائلة خاصة في هذا الجو الرمضاني أين أجد نفسي في منتدى يحمل كل مفيد و يعج بالأعضاء الذين في نظري أغلبهم على مستوى من الثقافة و الأدب و الأخلاق و الاحترام .