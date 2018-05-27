منتدى اللمة . رمضان يجمعنا .

R

Ramzi77

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
27 ماي 2018
المشاركات
12
الإعجابات
7
النقاط
3
العمر
27
الإقامة
Algiers
الجنس
ذكر
#1
شيء جميل ان يكون هناك منتدى يتبادل فيه الناس كل مفيد و تكون المواضيع هادفة رغم أن المنتديات لم تعد تستهوي الشباب و القراءة و التثقف و حب الاطلاع اصبح ضالتنا في مجتمع اصبح الفايسبوك هاجسه الوحيد بما يحمله من منشورات فيها ما يفيد لكن أغلبها ضار و مفسد و لا ضير من ذكر أن الفايسبوك شبكة عالمية لكنه لكل من هب و دب و يحمل ما لا يحمد عقباه احيانا من فضايح و مفاسد دون رقيب ولا حسيب . اليوم بعد انضمامي لمنتدى اللمة أحسست بدفء العائلة خاصة في هذا الجو الرمضاني أين أجد نفسي في منتدى يحمل كل مفيد و يعج بالأعضاء الذين في نظري أغلبهم على مستوى من الثقافة و الأدب و الأخلاق و الاحترام .
 
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