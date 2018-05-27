كيف يمكننا تغيير المجتمع

R

Ramzi77

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
27 ماي 2018
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Algiers
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ذكر
#1
أنا من طبيعتي إنسان أحب المقارنة و تحليل الامور والوصول ال استنتاجات اعيش في العاصمة على الرغم من أنني لست من سكانها الأصليين خلال سفري إلى عدة دول أستغرب كيف يمكن للدول تربية المجتمعات و مما حز في نفسي الشعب التركي حيث أنهم طيبون منظمون مهذبون لا سرقات لا رمي للنفايات في الشارع ولا هم يحزنون حيث أنهم يهتمون بالمظهر و الهندام و لباقة الكلام و احترام القوانين إلى درجة اعتقدت أنهم منومون مغناطسيا . فكيف يمكننا أن نربي الشعب الجزائري على احترام القانون و احترام الغير على نظافة الهندام و المكان . إلى درجة يعم فيها الأمن مثل دولة تركيا . حيث يمكن للنساء أن يتحولن في اليل بدون خوف و تصبح شوارعنا نظيفة ولا نحتاج إلى غلق النوافذ بالحديد كالسجون ولا نحتاج إلى التزاحم في الحافلات ولا إلى شخص يمسك التذاكر و الخ ..
 
Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#2
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#2
والله بداية شكرا لطرح هكذا مواضيع :
المواطن النظيف المنظم الأنيق لباسا و سلوكا تجده ترعرع بين أفراد أسرة لها نفس اللباقة و الأخلاق
أما الذي ينشأ مع أم صالحة وأب مستهتر أو العكس أو مع والدين لا يحسنان متابعة سلوكيات أبناءهما فماذا تتوقع من هؤلاء الأبناء
و كذلك الثقافة لها دورها فالمثقف ولا أقصد بالمثقف صاحب الشهادة و الوظيفة بل الذي يعيش في حياته كمثقف نجده بعيدا عن هذه السلوكيات
و كذلك الدولة التي تهتم بأبناءها و إن كنت أكره بشدة رمي المسؤوليات على عاتق الدولة غير أن الشاب الذي ينشأ في كنف نظام لا رشوة فيه لا فساد لا استغلال طبعا لن يكون مثل الذي يرى الحقرة أمام عينيه
فهذا الأخير لو كان مقياس وعيه ضئيلا طبعا ستظهر منه تصرفات غير حميدة تعدي الشباب
إذن هي قضية مترابطة تختل بنقصان أحد مقوماتها
الأسرة الثقافة و الدولة
و شكرا مجددا
 
R

Ramzi77

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
27 ماي 2018
المشاركات
13
الإعجابات
14
النقاط
3
العمر
27
الإقامة
Algiers
الجنس
ذكر
#3
حقيقة لما بدأت ازاول دراستي الجامعية بالجزائر العاصمة انقلبت حياتي راسا على عقب فالغالبية هنا يقدمون النية الخبيثة على الطيبة و يبادرون بالسوء لدرجة اشعر أنني غريب احيانا عن هذا المجتمع فمثلا عندما اذهب الى مستشفى مصطفى باشا لازوال عملي أقابل أناسا مرضى هناك اعجب من أمرهم شباب في مقتبل العمر بدون تعليم أو اخلاق أو مبادىء و في إحدى المرات اتاني شاب ينزف دما بعدما تلقى ضربة بأداة حادة جنب أذنه اليمنى حوالى سبعة سنتمترات هو طول الجرح بدأت اكشف عن جسمه لاجده مملؤا بالتشوهات الناتجة عن جرح نفسه بالسكين في محاولات انتحار عديدة تفوق مئة تشوه في كل من يديه و بطنه ........... و يبقى السؤال مطروح ...... هل نحن مسلمون . .......أو بالأحرى هل نحن بشر .........
 
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