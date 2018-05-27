كيف يمكننا تغيير المجتمع

أنا من طبيعتي إنسان أحب المقارنة و تحليل الامور والوصول ال استنتاجات اعيش في العاصمة على الرغم من أنني لست من سكانها الأصليين خلال سفري إلى عدة دول أستغرب كيف يمكن للدول تربية المجتمعات و مما حز في نفسي الشعب التركي حيث أنهم طيبون منظمون مهذبون لا سرقات لا رمي للنفايات في الشارع ولا هم يحزنون حيث أنهم يهتمون بالمظهر و الهندام و لباقة الكلام و احترام القوانين إلى درجة اعتقدت أنهم منومون مغناطسيا . فكيف يمكننا أن نربي الشعب الجزائري على احترام القانون و احترام الغير على نظافة الهندام و المكان . إلى درجة يعم فيها الأمن مثل دولة تركيا . حيث يمكن للنساء أن يتحولن في اليل بدون خوف و تصبح شوارعنا نظيفة ولا نحتاج إلى غلق النوافذ بالحديد كالسجون ولا نحتاج إلى التزاحم في الحافلات ولا إلى شخص يمسك التذاكر و الخ ..