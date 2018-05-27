عرض بيع متوفر 50€ بايسرا مقابل CCP 216

بيانات المعاملة المالية
البائع
badidoo
المبلغ
50 ( EUR )
سعر البيع
216 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
badidoo

badidoo

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
24 فيفري 2016
المشاركات
701
الإعجابات
103
النقاط
519
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلات و السلام علي الحبيبيب المصطفى الكريم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
رمضان مبارك​
متوفر مبلغ 50€ Paysera مقابل 10800 دج
المصدر موثوق. العمولة لاتوجد...
مدة الحجز 12 ساعة ثم يلغى الحجز
طريقة الدفع : عن طريق بريد الجزائر CCP
الاثبات في المرفقات

ملاحظة :
- الرجاءالجدية في الحجز و لإلتزام بقونين المنتدي
- بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم سوف ارسل لك معلومات الدفع مع الإشراف .
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع: اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- الدفع يكون بعد التحقق من الرصيد عبر مكتب البريد او من موقع البريد بعد منتصف الليل.

الاثبات في المرفقات
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
174
الإعجابات
601
النقاط
21
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
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