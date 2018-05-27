بسم الله الرحمن الرحيم

والصلات و السلام علي الحبيبيب المصطفى الكريم

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

رمضان مبارك​

متوفر مبلغ 50€ Paysera مقابل 10800 دجالمصدر موثوق. العمولة لاتوجد...مدة الحجز 12 ساعة ثم يلغى الحجزطريقة الدفع : عن طريق بريد الجزائر CCPالاثبات في المرفقاتملاحظة :- الرجاءالجدية في الحجز و لإلتزام بقونين المنتدي- بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم سوف ارسل لك معلومات الدفع مع الإشراف .- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع: اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ- الدفع يكون بعد التحقق من الرصيد عبر مكتب البريد او من موقع البريد بعد منتصف الليل.الاثبات في المرفقات