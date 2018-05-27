badidoo
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 24 فيفري 2016
- المشاركات
- 701
- الإعجابات
- 103
- النقاط
- 519
بسم الله الرحمن الرحيممتوفر مبلغ 50€ Paysera مقابل 10800 دج
والصلات و السلام علي الحبيبيب المصطفى الكريم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
رمضان مبارك
والصلات و السلام علي الحبيبيب المصطفى الكريم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
رمضان مبارك
المصدر موثوق. العمولة لاتوجد...
مدة الحجز 12 ساعة ثم يلغى الحجز
طريقة الدفع : عن طريق بريد الجزائر CCP
الاثبات في المرفقات
ملاحظة :
- الرجاءالجدية في الحجز و لإلتزام بقونين المنتدي
- بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم سوف ارسل لك معلومات الدفع مع الإشراف .
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع: اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- الدفع يكون بعد التحقق من الرصيد عبر مكتب البريد او من موقع البريد بعد منتصف الليل.
الاثبات في المرفقات
المرفقات
-
387.5 KB المشاهدات: 0