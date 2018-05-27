الثقة بالله...

اميرة المدائن
:: عضو منتسِب ::
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- 25 ماي 2018
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- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رائعہ هي الثقه بربّ العباد '*
يقول أحد السلف :
إني أدعو اللہ في حاجة فإذا أعطاني إياها ، فرحتُ ( مرة ) !
و إذا لم يعطيني إياها ، فرحتُ ( عشر مرات )
لأن الأولى " إختياري "،،،،والثانية " اختيار الله "
*' رائعہ هي الثقه بربّ العباد '*
... ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رائعہ هي الثقه بربّ العباد '*
يقول أحد السلف :
إني أدعو اللہ في حاجة فإذا أعطاني إياها ، فرحتُ ( مرة ) !
و إذا لم يعطيني إياها ، فرحتُ ( عشر مرات )
لأن الأولى " إختياري "،،،،والثانية " اختيار الله "
*' رائعہ هي الثقه بربّ العباد '*
... ...