الثقة بالله...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رائعہ هي الثقه بربّ العباد '*

يقول أحد السلف :

إني أدعو اللہ في حاجة فإذا أعطاني إياها ، فرحتُ ( مرة ) !

و إذا لم يعطيني إياها ، فرحتُ ( عشر مرات )

لأن الأولى " إختياري "،،،،والثانية " اختيار الله "

*' رائعہ هي الثقه بربّ العباد '*

... ...