الثقة بالله...

ا

اميرة المدائن

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
79
الإعجابات
91
النقاط
3
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رائعہ هي الثقه بربّ العباد '*
يقول أحد السلف :
إني أدعو اللہ في حاجة فإذا أعطاني إياها ، فرحتُ ( مرة ) !
و إذا لم يعطيني إياها ، فرحتُ ( عشر مرات )
لأن الأولى " إختياري "،،،،والثانية " اختيار الله "
*' رائعہ هي الثقه بربّ العباد '*
... ...
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.