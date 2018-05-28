عرض بيع متوفر 299$ بتكوين Bitcoin للبيع مقابل 178DA

بيانات المعاملة المالية
البائع
saddek06000
المبلغ
299 ( USD )
سعر البيع
178 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
saddek06000

saddek06000

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
15 ماي 2015
المشاركات
1,121
الإعجابات
76
النقاط
537
#1
السلام عليكم
متوفر مبلغ 299 دولار بيتكوين للبيع مقابل CCP
سعر البيع :178 د.ج للدولار الواحد
( الدفع يكون حسب موقع https://poloniex.com
العمولة على المشتري
ملاحظة : يتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ الى الحساب البريدي CCP
مع ضرورة ارسال صورة ملتقطة لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضوية البائع و المشتري في المنتدى و المبلغ المشترى و رقم الهاتف
المصدر : أعمال حرة
اثبات الرصيد في الملف المرفق
v12.PNG
 
4algeria.com

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
174
الإعجابات
601
النقاط
21
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
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