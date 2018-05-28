من أجمل مخلوقات الله ♥♥♥ فريدرك - Fredrick

faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,043
الإعجابات
13,321
النقاط
516
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"السمار نص الجمال" مقولة مصرية شهيرة لصالح أصحاب اللون الخمرى والأسود، ولكن هذه المقولة غير منصفة بالنسبة للخيل فالمقولة المنصفة للخيل "السمارهو الجمال كله"، هذا ما يستحقه الحصان فريدريك المعروف ب "فريدريك العظيم" الحائز على لقب أجمل حصان في العالم، والموجود باسطبلات بيناكل فيريزيان المتخصصة بتربية خيول فيريزيان الشهيرة .
أترككم مع الصور ♥
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HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#2
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
9,004
الإعجابات
19,619
النقاط
406
العمر
24
الإقامة
النــساسة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشكر لك على كل ماتبذلينه من أجل أن توصلي هذه المعلومات القيمة من خلال

طرحك لهذا الموضوع الذي أنار سماء منتدانا

أنار الله دربك وبصيرتك وجعله في ميزان حسناتك
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,043
الإعجابات
13,321
النقاط
516
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#3
قال HAMZA USMA:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشكر لك على كل ماتبذلينه من أجل أن توصلي هذه المعلومات القيمة من خلال

طرحك لهذا الموضوع الذي أنار سماء منتدانا

أنار الله دربك وبصيرتك وجعله في ميزان حسناتك
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشكر لك أخي الكريم على المرور والرد المشجع
اللهم آمين أجمعين شكرا جزيلا
 
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