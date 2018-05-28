من أجمل مخلوقات الله ♥♥♥ فريدرك - Fredrick

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"السمار نص الجمال" مقولة مصرية شهيرة لصالح أصحاب اللون الخمرى والأسود، ولكن هذه المقولة غير منصفة بالنسبة للخيل فالمقولة المنصفة للخيل "السمارهو الجمال كله"، هذا ما يستحقه الحصان فريدريك المعروف ب "فريدريك العظيم" الحائز على لقب أجمل حصان في العالم، والموجود باسطبلات بيناكل فيريزيان المتخصصة بتربية خيول فيريزيان الشهيرة .

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