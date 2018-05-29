مقصية بيل تجتاح العالم

قبل الهدف الثاني بثواني لصالح ريال مدريد قام هذا اللاعب المدريدي غاريث بيل بالقيام بحركة جد مشهورة لتسجيل الاهداف اسمها الدبل كيك او المقص

وقد اشتهر كريستيانو رونالدو بهذه الحركة

وبعد هذا الهدف اشتهر بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي وقد أثر في نادي ليفربول كثيرا