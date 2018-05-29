مقصية بيل تجتاح العالم

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أيمن ديزاد
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أيمن ديزاد

أيمن ديزاد

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
29 ماي 2018
المشاركات
4
الإعجابات
3
النقاط
3
العمر
20
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#1
قبل الهدف الثاني بثواني لصالح ريال مدريد قام هذا اللاعب المدريدي غاريث بيل بالقيام بحركة جد مشهورة لتسجيل الاهداف اسمها الدبل كيك او المقص
وقد اشتهر كريستيانو رونالدو بهذه الحركة
وبعد هذا الهدف اشتهر بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي وقد أثر في نادي ليفربول كثيرا
 
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