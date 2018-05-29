هل الصيــام فعلا مطهر القلوب ؟!

classic girl
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السلامم عليكمم ورحمة الله تعالى وبركاته
صحَــأ فطوركم / صحوركــم
أهلا باللموايين محباش بزاف نطــول و نثرثر كيما مالفة
حبيت نفتح موضوع ننقشو فيه (الصيام)
كايان بزاف ناس المفهوم الاساسي ليها في شهر رمضان هو الامتناع عن الاكل والشرب
من شروق الشمس الى غروبها
مي ماشي هدا هو المفهوم الحقيقي
لازم منقولوش الكلام العيب ومنشوفوش الى ماحرم الله
نطيعو ربي في ابسط الاشياء ، ملازمش ندوها رقاد برك .. الخ
حرمة رمضان ورحمة ربي اللي تنزل في هدا شهر وحدها
الوغ علاش لازم اللي يسب و يشتم ويشوف للمحرمات يسمع الاغاني
ميحترمش روحو و اللي معاه
، في الوقت اللي نورمالمو او يحفظ في القرآن و يصلي
وعلاش كاين اباء يغلبو رمضان وفي الساع يدورها ضرب لوليدو اللي في عمرو عامين
ولا مرتو بلا مادارو والو
وعلاش كاين امهات غير عياط و صوتها يتسمع من الحومة لوخرا
علاش الشاب يرقد يرقد و مبعد يقضي صلوات تاعو في صلاة العشاء
سي جيست دير حاجة غالطة حاجة تافهة خلاص قادر تبطلك صيامك ،
خاوتي نخليلكم الخط وتقول رايكم في اللي يصوم غير على الماكلة