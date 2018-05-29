بني مالحين روعه

السلام عليكمالْيَوْمَ عندي بني روعه وخفافالمقاديررطل فرينهنصف كاس لبن أو رائب أو ياورت طبعيمغرف سكرمغرف خمارة الخبزمغرف صغيره خمارة الحلوىثلاث مغارف زيتالحشو اختياريانا استعملت الزيتون مقطع والفطر وطون الطماطم والجبنطريقة التحضيرحطي الفرينه والملح خلطي ثم السكر الزيت خلطي ثم الخمارة أضفي اللبن خلطي ثم لمي بالماء تحصلي على عجينه طريه دلكيها حوالي 7دقائق وخليه ترتاححلي العجينة وقطعيها دوائر كملي كامل العجينة ثم إقليهافي التقديم احشيها وزينيهاانا غطستها في الميوناز والجبن رابي وهذا اختياريتخليكم مع الصور توضحلكمانشاء الله نكون شرحت الوصفه مليح وصح فطوركم