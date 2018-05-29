بني مالحين روعه

Oum Loukmane
:: نجمة اللمة ::
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السلام عليكم
الْيَوْمَ عندي بني روعه وخفاف
المقادير
رطل فرينه
نصف كاس لبن أو رائب أو ياورت طبعي
مغرف سكر
مغرف خمارة الخبز
مغرف صغيره خمارة الحلوى
ثلاث مغارف زيت
الحشو اختياري
انا استعملت الزيتون مقطع والفطر وطون الطماطم والجبن
طريقة التحضير
حطي الفرينه والملح خلطي ثم السكر الزيت خلطي ثم الخمارة أضفي اللبن خلطي ثم لمي بالماء تحصلي على عجينه طريه دلكيها حوالي 7دقائق وخليه ترتاح
حلي العجينة وقطعيها دوائر كملي كامل العجينة ثم إقليها
في التقديم احشيها وزينيها
انا غطستها في الميوناز والجبن رابي وهذا اختياري
تخليكم مع الصور توضحلكم
انشاء الله نكون شرحت الوصفه مليح وصح فطوركم
الْيَوْمَ عندي بني روعه وخفاف
المقادير
رطل فرينه
نصف كاس لبن أو رائب أو ياورت طبعي
مغرف سكر
مغرف خمارة الخبز
مغرف صغيره خمارة الحلوى
ثلاث مغارف زيت
الحشو اختياري
انا استعملت الزيتون مقطع والفطر وطون الطماطم والجبن
طريقة التحضير
حطي الفرينه والملح خلطي ثم السكر الزيت خلطي ثم الخمارة أضفي اللبن خلطي ثم لمي بالماء تحصلي على عجينه طريه دلكيها حوالي 7دقائق وخليه ترتاح
حلي العجينة وقطعيها دوائر كملي كامل العجينة ثم إقليها
في التقديم احشيها وزينيها
انا غطستها في الميوناز والجبن رابي وهذا اختياري
تخليكم مع الصور توضحلكم
انشاء الله نكون شرحت الوصفه مليح وصح فطوركم