بني مالحين روعه

Oum Loukmane

Oum Loukmane

:: نجمة اللمة ::
#1
إنضم
22 ديسمبر 2014
المشاركات
2,180
الإعجابات
5,642
النقاط
621
العمر
48
الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
الْيَوْمَ عندي بني روعه وخفاف
المقادير
رطل فرينه
نصف كاس لبن أو رائب أو ياورت طبعي
مغرف سكر
مغرف خمارة الخبز
مغرف صغيره خمارة الحلوى
ثلاث مغارف زيت
الحشو اختياري
انا استعملت الزيتون مقطع والفطر وطون الطماطم والجبن
طريقة التحضير
حطي الفرينه والملح خلطي ثم السكر الزيت خلطي ثم الخمارة أضفي اللبن خلطي ثم لمي بالماء تحصلي على عجينه طريه دلكيها حوالي 7دقائق وخليه ترتاح
حلي العجينة وقطعيها دوائر كملي كامل العجينة ثم إقليها
في التقديم احشيها وزينيها
انا غطستها في الميوناز والجبن رابي وهذا اختياري
تخليكم مع الصور توضحلكم
IMG_4104.JPG

IMG_4103.JPG
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IMG_4105.JPG

IMG_4108.JPG
IMG_4110.JPG

انشاء الله نكون شرحت الوصفه مليح وصح فطوركم
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
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الإعجابات
42,066
النقاط
12,106
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم خالتو
مشاء الله خرجلك هائل و يبان خفيف بزاف :love::love:
و حاجة ساهلة و اقتصادية
يعطيك الصحة على الشرح
و بارك الله فيك
بصحتكم :giggle:
 
Oum Loukmane

Oum Loukmane

:: نجمة اللمة ::
#3
إنضم
22 ديسمبر 2014
المشاركات
2,180
الإعجابات
5,642
النقاط
621
العمر
48
الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
#3
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم خالتو
وعليكم السلام
مشاء الله خرجلك هائل و يبان خفيف بزاف :love::love:
أيه بنتي خفيف ولذيذ
و حاجة ساهلة و اقتصادية
اقتصاديه ممكن تعميرها بالماسدوان فقط
يعطيك الصحة على الشرح
و بارك الله فيك
وفيك بركه بنتي
بصحتكم :giggle:
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الله يعطيك الصحه
 
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