خليه النحل بالجبنه

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,840
الإعجابات
42,069
النقاط
12,106
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1
خليه النحل بالجبنه

المكوّنات
5 كوب دقيق
2 كوب ماء دافئ
0.25 كوب زيت
خميره
3 معالق لبن بودره
2 معلقه سكر
رشه ملح
حبه البركه للزينه
سمسم للزينه
جبنه نستو للحشو
جبنه دومتى للحشو
زيتون للحشو
0.25 كوب لبن سائل
🍽
🍽
🍽
🍽
🍽
🍽
🍽
🍽
طريقة التحضير
🍽
خلط الماء مع الخميره و2 كوب دقيق والسكر والملح ولبن البودره

اضافه 3 كوب دقيق الى الخليط واضافه الزيت
بعد الانتهاء من العجن يترك حتى يخمر
ندهن الصينيه بأكملها بالزيت وتكور العجين لكرات صغيره ونقوم بحشوها جبنه دومتى او نستو مع زيتون
بعد رص جميع الكرات جمب بعضها في صينيه دائريه تدهن وش الكرات باللبن ويرش عليها حبه البركه او سمسم
تدخل فرن ساخن على درجه حرار 180 لمده 10 دقائق تقريبا
الف هنا

 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.