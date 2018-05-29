الكلمة الطيبة...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من أحب الأعمال إلى وأكثرها أثرا جميلا على صاحبها إدخال السرور على قلب مسلم فلما لانسعد غيرنا بكلمة طيبة

بدعوة، بمساعدة،، بابتسامةونحسن إلى الآخرين ابتغاء لرضا الله من غير ننتظرمنهم شكر أو جزاء، فكلمة بسيطةقد تكون كفيلة باسعاد أحدهم يوما كاملا، والكلمة الطيبة صدقة