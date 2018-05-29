الكلمة الطيبة...

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اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
115
الإعجابات
136
النقاط
9
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من أحب الأعمال إلى وأكثرها أثرا جميلا على صاحبها إدخال السرور على قلب مسلم فلما لانسعد غيرنا بكلمة طيبة
بدعوة، بمساعدة،، بابتسامةونحسن إلى الآخرين ابتغاء لرضا الله من غير ننتظرمنهم شكر أو جزاء، فكلمة بسيطةقد تكون كفيلة باسعاد أحدهم يوما كاملا، والكلمة الطيبة صدقة
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
115
الإعجابات
136
النقاط
9
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#2

الإبتسامة صدقة، وذكر الله صدقة،والكلمة الطيبة صدقة!
يالله مااسهل طرق الجنة
إلى أي درجة رحمنا وسهل لنا، لكننا لانبصر ولا نشكر
 
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