الجمال الحقيقي...

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اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
115
الإعجابات
136
النقاط
9
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجمال بالنسبة لي
البساطة في التعامل مع الناس والعفوية واللاتكلف والثقة بالنفس و صفاء القلب و طيب النفس والإبتسامة و التفهم والإحترام والتواضع ورحابة الصدر والمرح والوضوح ثم الوضوح ..
جمال الروح شيء محسوس لا ملموس كالجمال الخارجي الظاهر.
جمال الروح دائم وجمال الظاهر زائل..
 
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