الجمال الحقيقي...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجمال بالنسبة لي

البساطة في التعامل مع الناس والعفوية واللاتكلف والثقة بالنفس و صفاء القلب و طيب النفس والإبتسامة و التفهم والإحترام والتواضع ورحابة الصدر والمرح والوضوح ثم الوضوح ..

جمال الروح شيء محسوس لا ملموس كالجمال الخارجي الظاهر.

جمال الروح دائم وجمال الظاهر زائل..