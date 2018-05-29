الجمال الحقيقي...

اميرة المدائن
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
- المشاركات
- 115
- الإعجابات
- 136
- النقاط
- 9
- العمر
- 30
- الإقامة
- Algerie
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجمال بالنسبة لي
البساطة في التعامل مع الناس والعفوية واللاتكلف والثقة بالنفس و صفاء القلب و طيب النفس والإبتسامة و التفهم والإحترام والتواضع ورحابة الصدر والمرح والوضوح ثم الوضوح ..
جمال الروح شيء محسوس لا ملموس كالجمال الخارجي الظاهر.
جمال الروح دائم وجمال الظاهر زائل..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجمال بالنسبة لي
البساطة في التعامل مع الناس والعفوية واللاتكلف والثقة بالنفس و صفاء القلب و طيب النفس والإبتسامة و التفهم والإحترام والتواضع ورحابة الصدر والمرح والوضوح ثم الوضوح ..
جمال الروح شيء محسوس لا ملموس كالجمال الخارجي الظاهر.
جمال الروح دائم وجمال الظاهر زائل..