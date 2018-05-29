قنوات العار او قنوات الاستحمار..

اين انت يا اليتيمة ...

في وقت اين اصبحت التكنولوجيا تقذف بالبلدان الى التطور والازدهار والرقي في كل مجالات الحياة ..اصبحت في بلادنا تدفعنا دفعا الى الوراء والى الرداءة بكل معنى الكلمة ...

المشاهد للمشهد الاعلامي في بلادنا وخصوصا في رمضان يعرف تماما اين اوصلتنا حرية التعبير وحرية الاعلام وتعدد القنوات التلفزيونية التي اتحدت جميعها على ان تقدم الا الاسوا والرديء من البرامج للمشاهد الجزائري همها الوحيد اضحاكه بشتى الطرق وباي الطرق ولو على حساب كرامته او تربيته او دينه المهم في الاخير ان تكون نسبة المشاهدة مرتفعة بغض النظر عن المحتوى ..في عملية استغباء للعقول ...وضرب للقيم ..

لماذا كتب علينا نحن الجزائريين ان نشتاق دائما الى زمن قدمضى ...كان لسان الحال يقول ...اللي فات خير من لي جاي ...ولا اريد ان ارسم نظرة تشاؤم للمستقبل وان كان من المؤكد اذا ما بقي الحال على ما هو عليه الان فلا مناص ولا مهرب...الا ان يرحمنا الله برحمته الواسعة ويلطف بينا ان شاء الله ...