فكر واشكر...

اميرة المدائن
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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- الإقامة
- Algerie
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ﻭﻳﺴﺄﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺍﻵﺧﺮ : " ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ .. ﻭﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ "
ﻓﻴﺄﺗﻴﻪ ﺍﻟﺮﺩ : " ﻻ ﺟﺪﻳﺪ !! ﻣﺜﻞ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ !! "
ﺃﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﻌﻢ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﻻﺗﺪﺭﻛﻬﺎ ..
ﻓﻜﺮ ﻭﺍﺷﻜﺮ
الحمد لله والشكر لله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ﻭﻳﺴﺄﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺍﻵﺧﺮ : " ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ .. ﻭﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ "
ﻓﻴﺄﺗﻴﻪ ﺍﻟﺮﺩ : " ﻻ ﺟﺪﻳﺪ !! ﻣﺜﻞ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ !! "
ﺃﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﻌﻢ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﻻﺗﺪﺭﻛﻬﺎ ..
ﻓﻜﺮ ﻭﺍﺷﻜﺮ
الحمد لله والشكر لله