فكر واشكر...

ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
125
الإعجابات
147
النقاط
9
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ﻭﻳﺴﺄﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺍﻵﺧﺮ : " ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ .. ﻭﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ "
ﻓﻴﺄﺗﻴﻪ ﺍﻟﺮﺩ : " ﻻ ﺟﺪﻳﺪ !! ﻣﺜﻞ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ !! "
ﺃﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﻌﻢ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﻻﺗﺪﺭﻛﻬﺎ ..
ﻓﻜﺮ ﻭﺍﺷﻜﺮ

الحمد لله والشكر لله
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
125
الإعجابات
147
النقاط
9
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#3
قال آمال بكر:
الحمد لله على نعمه التي لا تحصى
الحمد لله حالنا بخير، وقد اتممت اخر موادي الجامعيه هذا الفصل.. يعني باحسن حال *. *
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ولله الحمد والشكر
وفقك الله
 
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