كل يوم لغز مع فاتي(11)





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ​

صح فطوركم صحصحوا عقولكم ​







(الاسبوع الاول تجيب عن لغز والاسبوع الثاني عن لغزين

والاسبوع الثالث عن ثلاث الغاز والرابع عن اربع) ​

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اللغز 1 ​

شئ تراه ولا تستطيع قط أن تلمسه نصف اسمه يقتل والنصف الثاني يحيي فما هو ​

اللغز2 ​





قام شخص بسرقة 1000د من متجر دون علم صاحب المتجر بذلك

بعد ذلك قام السارق بشراء منتج يبلغ ثمنه 700د من نفس المتجر باستعمال تلك ال 1000د، ثم رد عليه صاحب المتجر 300د ​

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