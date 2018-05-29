كل يوم لغز مع فاتي(11)

Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#1
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#1
fati1.gif

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صح فطوركم صحصحوا عقولكم

téléchargement (1).jpg


(الاسبوع الاول تجيب عن لغز والاسبوع الثاني عن لغزين
والاسبوع الثالث عن ثلاث الغاز والرابع عن اربع)


اللغز 1

شئ تراه ولا تستطيع قط أن تلمسه نصف اسمه يقتل والنصف الثاني يحيي فما هو

66.jpg

اللغز2


قام شخص بسرقة 1000د من متجر دون علم صاحب المتجر بذلك
بعد ذلك قام السارق بشراء منتج يبلغ ثمنه 700د من نفس المتجر باستعمال تلك ال 1000د، ثم رد عليه صاحب المتجر 300د


كم خسر صاحب المحل
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,370
الإعجابات
2,914
النقاط
571
الإقامة
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الجنس
أنثى
#2
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heba biba

heba biba

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#6
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#6
جواب اللغز الاول هو السماء
السم يقتل والماء يحي
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,370
الإعجابات
2,914
النقاط
571
الإقامة
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الجنس
أنثى
#7
قال الحلم الوردي:
شئ تراه ولا تستطيع قط أن تلمسه نصف اسمه يقتل والنصف الثاني يحيي فما هو
السماء
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نفس الملاحظة غاليتي
الاجابة عن اللغزين معااا
موفقة
 
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