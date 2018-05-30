بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يأتي يوما يعوضك الله عن كل لحظة أوشك قلبك فيه أن يصيب حراما فتتركه خشية لله، سيرزقك الله بشبيه لروحك الطاهرة وقلبك الطيب

،سيغمرك الله بحب لم تتذوق طعمه من قبل، لتعلم يقينا ان تجارتك مع الله قد ربحت، وان عاقبة الصبر حتما هي أحلى من العسل وان كان الصبر مرا..

طعم الحلال أحلى.