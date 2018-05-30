لعله خير ..

OmarBincoNero

OmarBincoNero

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
7 ماي 2018
المشاركات
35
الإعجابات
57
النقاط
3
الإقامة
Egypt
الجنس
ذكر
#1
كان لأحد الملوك وزير حكيم وكان الملك يقربه منه ويصطحبه معه في كل مكان وكان كلما أصاب الملك ما يكدره قال له الوزير "لعله خيراً" فيهدأ الملك وفي إحدى المرات قُطع إصبع الملك فقال الوزير "لعله خيراً " فغضب الملك غضباً شديداً وقال ما الخير في ذلك؟! وأمر بحبس الوزير.فقال الوزير الحكيم "لعله خيراً" ومكث الوزير فترة طويلة في السجن وفي يوم خرج الملك للصيد وابتعد عن الحراس ليتعقب فريسته، فمر على قوم يعبدون صنم فقبضوا عليه ليقدموه قرباناً للصنم ولكنهم تركوه بعد أن اكتشفوا أن قربانهم إصبعه مقطوع.. فانطلق الملك فرحاً بعد أن أنقذه الله من الذبح تحت قدم تمثال لا ينفع ولا يضر وأول ما أمر به فور وصوله القصر أن أمر الحراس أن يأتوا بوزيره من السجن واعتذر له عما صنعه معه وقال أنه أدرك الآن الخير في قطع إصبعه، وحمد الله تعالى على ذلك ولكنه سأله عندما أمرت بسجنك
قلت "لعله خيراً" فما الخير في ذلك؟ فأجابه الوزير أنه لو لم يسجنه.. لَصاحَبَهُ في الصيد فكان سيُقدم قرباناً بدلاً من الملك... فكان في صنع الله كل الخير..
لذلك علينا القبول والرضا بقضاء الله وقدره دائماً ، ولنعلم أن الخيرة فيما اختاره الله .
..
لعله خير 🌹
 
OmarBincoNero

OmarBincoNero

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
7 ماي 2018
المشاركات
35
الإعجابات
57
النقاط
3
الإقامة
Egypt
الجنس
ذكر
#5
قال فريد أبوفيصل:
قصة جميلة وحكمة سديدة ونصيحة مفيدة يعطيك الصحة سي عمار على هذا الاختيار الموفق.
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شكراً أخي ..
ربي يحفظك ويعطيك الخير ❤️
واسمي عُمَر بالمناسبة وليس عمار 😂
 
OmarBincoNero

OmarBincoNero

:: عضو منتسِب ::
#7
إنضم
7 ماي 2018
المشاركات
35
الإعجابات
57
النقاط
3
الإقامة
Egypt
الجنس
ذكر
#7
إن شاء الله يا أستاذ فريد ..
راني نحب الجزائر بزاف والله وعايز أعرف أكتر عن الجزائر من أهلها ❤️
😍🇪🇬🇩🇿😍
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#8
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
136
الإعجابات
165
النقاط
9
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#8
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عسى ان تكرهو شيء وهو خير لكم وعسى ان تحبو شيء وهو شر لكم
والخير فيما اختاره الله
قصة رائعة
جزاك الله خيرا
 
OmarBincoNero

OmarBincoNero

:: عضو منتسِب ::
#9
إنضم
7 ماي 2018
المشاركات
35
الإعجابات
57
النقاط
3
الإقامة
Egypt
الجنس
ذكر
#9
قال اميرة المدائن:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عسى ان تكرهو شيء وهو خيرا لكم وعسى ان تحبو شيء وهو شرا لكم
والخير فيما اختاره الله
قصة رائعة
جزاك الله خيرا
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحة الله وبركاته ..
صحيح والله يا أختي ، الحمد لله على كل حال ..
جزاني وإياكي خير الجزاء 🌸
 
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