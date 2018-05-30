السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مامعنى حسن الخلق؟

هو أن يكون المرء كثير الحياء

قليل الأذى ،كثير الصلاح ، صدوق

اللسان.، قليل الكلام، كثير العمل،

قليل الزلل ،قليل الفضول، برا وصولا،

وقورا صبورا، رضيا حليما، رفيقا عفيفا

شفيقا، لا لعانا ولا سبابا، ولا نماما ولا

مغتابا، ولا عجولا ولا حقودا، ولا بخيلا

ولا حسودا، بشاشا ،يحب في الله، ويرضي

في الله،