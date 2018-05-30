نرجو منكم الدعاء لوالد الأخ حلم كبير بالشفاء

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,627
الإعجابات
49,317
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة
تصفحت إحدى مواضيع الأخ @حلم كبير صدفة وعلِمت كذلك بالصدفة أن والد الأخ مريض
هذا الأخ الذي منذ أيام ووالده مريض وهو يعاني في غربته الوحدة والاشتياق وكل مشاعر الألم
ولكنه لم يبدي ذلك ويواصل مشاركته في المواضيع ويبتسم مع هذا ويضحك مع ذاك
وينصح هذا ويقدّم ردودا قيّمة لذاك، ولم يبدي حزنه لأحد ولم يسمح لحزنه أن يقف عائقا
أمام مشاركاته أو أمام مواضيعه القيمة والمفيدة ولايزال وفيا للمة رغم ما اصابه من حزن
ألا يستحق منا هذا الأخ على الاقل دعوة خير لوالده؟
بعيد هو عنه مشتاق هو لضمه ويتمنى لو أنه بجانبه الآن ولكن للظروف رأي آخر
يشهد الله أنني فور قراءتي لما كتبه الأخ عن والده وعن اشتياقه له شعرت بسكين يمزق قلبي
ودمعت عيني والله كأنه والدي وكأن من يعاني هو أخي إبن أمي
فرأيت أن أبسط مساعدة قد أقدمها لأخي هي الدعاء لوالده بالشفاء خاصة أننا في شهر فضيل
وفي شهر تستجاب فيه الدعوات
إذن إخوتي الكرام أخواتي الكريمات جئتكم اليوم طالبة منكم دعوة خير من كل واحد منكم في صلاته أو في سجوده
وعند قيامه الليل ولا تنسوا أن دعاء الصائم مستجاب وأن دعوة الغريب مستجابة
لا تنسوا الدعاء لأب أخيكم بالشفاء العاجل وبأن يحفظه الله لأهله وابنائه ويرزقه الصحة والعافية
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء أن تمنّ على أب أخينا بالشفاء العاجل،
وألّا تدع فيه جرحاً إلّا داويته ولا ألماً إلا سكنته ولا مرضاً إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلاً
غير آجلاً وشافِه وعافِه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين.




 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: نجمة اللمة ::
#2
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
3,856
الإعجابات
11,307
النقاط
191
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
جزاك الله خيرا حبيبتي
أخي حلم كبير ربي يشافي الوالد الكريم
طهورا ان شاء الله ،نحن معك أخي ومساعدتك ولو بالكلمة الطيبة
اللهم رب الناس اشفي والد أخي حلم كبير يااااااااااااارب
 
أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
1,922
الإعجابات
6,786
النقاط
171
الإقامة
ذكريات الماضي
الجنس
أنثى
#3
سلام عليكم
الأخ @حلم كبير ربي يشفي والدك شفاء لا يغادر سقما وانشاء الله تراه اما عينيك سالما معافى بحول الله
نحن في أيام مباركة ولن أنسى دعاء للوالد الكريم بشفاء
شكرا @لؤلؤة قسنطينة على هاته الإلتفاتة الطيبة:giggle:
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
21 مارس 2010
المشاركات
44,469
الإعجابات
67,954
النقاط
671
الإقامة
عالم النسيان
الجنس
أنثى
#4
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء أن تمنّ على أب أخينا بالشفاء العاجل،
وألّا تدع فيه جرحاً إلّا داويته ولا ألماً إلا سكنته ولا مرضاً إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلاً
غير آجلاً وشافِه وعافِه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربي يشافيه ان شاء الله
كل الشكر لكي مريومة
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
152
الإعجابات
183
النقاط
9
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#5
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويلبسه ثوب الصحة والعافية
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه شفاءً لا يغادر سقمًا
وجميع مرضى المسلمين
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.