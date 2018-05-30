نرجو منكم الدعاء لوالد الأخ حلم كبير بالشفاء

السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة

تصفحت إحدى مواضيع الأخ @حلم كبير صدفة وعلِمت كذلك بالصدفة أن والد الأخ مريض

هذا الأخ الذي منذ أيام ووالده مريض وهو يعاني في غربته الوحدة والاشتياق وكل مشاعر الألم

ولكنه لم يبدي ذلك ويواصل مشاركته في المواضيع ويبتسم مع هذا ويضحك مع ذاك

وينصح هذا ويقدّم ردودا قيّمة لذاك، ولم يبدي حزنه لأحد ولم يسمح لحزنه أن يقف عائقا

أمام مشاركاته أو أمام مواضيعه القيمة والمفيدة ولايزال وفيا للمة رغم ما اصابه من حزن

ألا يستحق منا هذا الأخ على الاقل دعوة خير لوالده؟

بعيد هو عنه مشتاق هو لضمه ويتمنى لو أنه بجانبه الآن ولكن للظروف رأي آخر

يشهد الله أنني فور قراءتي لما كتبه الأخ عن والده وعن اشتياقه له شعرت بسكين يمزق قلبي

ودمعت عيني والله كأنه والدي وكأن من يعاني هو أخي إبن أمي

فرأيت أن أبسط مساعدة قد أقدمها لأخي هي الدعاء لوالده بالشفاء خاصة أننا في شهر فضيل

وفي شهر تستجاب فيه الدعوات

إذن إخوتي الكرام أخواتي الكريمات جئتكم اليوم طالبة منكم دعوة خير من كل واحد منكم في صلاته أو في سجوده

وعند قيامه الليل ولا تنسوا أن دعاء الصائم مستجاب وأن دعوة الغريب مستجابة

لا تنسوا الدعاء لأب أخيكم بالشفاء العاجل وبأن يحفظه الله لأهله وابنائه ويرزقه الصحة والعافية

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء أن تمنّ على أب أخينا بالشفاء العاجل،

وألّا تدع فيه جرحاً إلّا داويته ولا ألماً إلا سكنته ولا مرضاً إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلاً