اميرة المدائن
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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- الإقامة
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خاطبو قلوب الناس قبل اذانهم ؛
وابحثوا عن أرق وأجمل وأروع الكلمات .. فالكلمات الراقية :
نهر بارد ؛ يترقرق و يداوي ظمأ القلوب . والعبارات الجميلة :
تجبر القلوب وتداوي الجروح .
والألفاظ الرائعة :
تطيب لها النفوس .
فجملوا ألسنتكم بكل ماهو
جميلٌ وراقي . •
خاطبو قلوب الناس قبل اذانهم ؛
وابحثوا عن أرق وأجمل وأروع الكلمات .. فالكلمات الراقية :
نهر بارد ؛ يترقرق و يداوي ظمأ القلوب . والعبارات الجميلة :
تجبر القلوب وتداوي الجروح .
والألفاظ الرائعة :
تطيب لها النفوس .
فجملوا ألسنتكم بكل ماهو
جميلٌ وراقي . •