السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خاطبو قلوب الناس قبل اذانهم ؛

وابحثوا عن أرق وأجمل وأروع الكلمات .. فالكلمات الراقية :

نهر بارد ؛ يترقرق و يداوي ظمأ القلوب . والعبارات الجميلة :

تجبر القلوب وتداوي الجروح .

والألفاظ الرائعة :

تطيب لها النفوس .

فجملوا ألسنتكم بكل ماهو

جميلٌ وراقي . •