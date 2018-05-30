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اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
162
الإعجابات
192
النقاط
9
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خاطبو قلوب الناس قبل اذانهم ؛
وابحثوا عن أرق وأجمل وأروع الكلمات .. فالكلمات الراقية :
نهر بارد ؛ يترقرق و يداوي ظمأ القلوب . والعبارات الجميلة :
تجبر القلوب وتداوي الجروح .
والألفاظ الرائعة :
تطيب لها النفوس .
فجملوا ألسنتكم بكل ماهو
جميلٌ وراقي . •
 
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