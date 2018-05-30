أبو جندل.. من السابقين للإسلام.. حبسه أبوه لمنعه من الذهاب إلى غزوة بدر

ابو جندل بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر العامري القرشي صحابي من أصحاب نبي الإسلام محمد.



كان من السابقين إلى الإسلام، وممن عذب بسبب إسلامه، ثبت ذكره في صحيح البخاري في قصة الحديبية ، قال وجاء أبو جندل بن سهيل يرسف في قيوده ، فقال: يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين، وقد جئت مسلمًا، ألا ترون إلى ما لقيت، وكان قد عذب عذابًا شديدًا، وكان مجيئه قبل فراغ الكتاب، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم - : (أجزه لي) فامتنع، وقال: هذا ما أقاضيك عليه؟ فقال: (إنًّا لم نقض الكتاب بعد)، قال : فوالله لا أصالحك على شيء أبدًا ؟ فأخذه سهيل بن عمرو وهو أبوه فرجع به.



فذكر قصة إسلامه ولحاقه بأبي بصير بساحل البحر، وانضم إليهما جماعة لا يدعون لقريش شيئًا إلا أخذوه حتى بعثوا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يسألونه أن يضمهم إليه. وثبت ذكره في الصحيح في حديث سهل بن سعد أيضًا أنه قال يوم صفين: أيها الناس اتهموا رأيكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرددته، يعني في أمر أبي جندل.



له موقف مع أبي بصير فقد انفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو الذي رده (صلى الله عليه وسلم ) يوم الحديبية وخرج من مكة في سبعين راكبا أسلموا فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا على رسول الله( صلى الله عليه وسلم) في مدة الهدنة خوفا من أن يردهم إلى أهلهم وانضم إليهم ناس من غفار وأسلم وجهينة وطوائف من العرب ممن أسلم حتى بلغوا ثلثمائة مقاتل فقطعوا مارة قريش لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه ولا تمر بهم عير إلا أخذوها حتى كتبت قريش له صلى الله عليه وسلم تسأله بالأرحام إلا آواهم ولا حاجة لهم بهم فكتب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى أبي جندل وأبي بصير أن يقدما عليه وإن من معهم من المسلمين يلحق ببلادهم وأهليهم ولا يتعرضوا لأحد مر بهم من قريش ولا لعيرهم فقدم كتاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) عليهما وأبو بصير مشرف على الموت لمرض حصل له فمات وكتاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في يده يقرأه فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجدا.محمد رسول الله كان يحب والده وفى غزوه بدر لم يذهب للجهاد فكان ابوه قد حبسه وهرب اخوه عبد الله من حبس ابيه بخداع ابيه وعرض على اخوه نفس الفكرة ولكنه رفض خوفا من مباوزه ابيه أو رؤيه ابيه وهو يحارب أحد المسلمين.