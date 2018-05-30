حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض لتصوم رمضان بالكامل

قال دار الإفتاء المصرية، إن المرأة التى تريد أن تأخذ دواءً لمنع نزول الحيض حتى تصوم الشهر كاملًا يجوز لها ذلك ما لم يثبت ضررًا طبيًّا.



وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة على سؤال : ما حكم تناول المرأة أدوية تؤخر الحيض لتصوم الشهر كاملا؟»، أنه يجوز للمرأة أن تأخذ دواء يؤخر منع نزول الحيض ولكن الأفضل تركه لأن وقوف المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى وخضوعها لما قدَّره الله عليها من الحيض ووجوب الإفطار أثناءه، وقضاءها لِمَا أفطرته بعد ذلك أثْوَب لها وأعظم أجرًا.