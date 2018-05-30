أغرب تصريح من سياسي أمريكي على فراش الموت

أطلق السيناتور (عضو برلماني) الأمريكي جون ماكين أحد أبرز الشخصيات السياسية والذي ترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، لكنه لم ينجح في أن يتوج كرئيس، أبرز تصريحاته التي هاجم فيها إدارة البيت الأبيض معتبرًا أنها لم تقدم شيئا للأمريكيين.



جاء ذلك، خلال إنهاء السيناتور جون ماكين لتسجيل فيلم وثائقي عن حياته ، وأبرز فيه رسالة قال فيها إن واشنطن لم تمنح الشعب الأمريكي الحكومة التي يستحقها، والتي تفي وتحقق آماله.



وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا إنه يبذل كل ما في وسعه لمكافحة سرطان الدماغ الذي أصيب به، مشيرا إلى أنه يحب الحياة ويرغب في البقاء إلى الأبد، لكنه يعتقد أيضا أنه "يجد شرفا كبيرا في الموت بإنجازاته".



جاءت تصريحات ماكين في الفيلم الوثائقي الذي أنتجته شبكة "إتش بي" أو بعنوان "جون ماكين: لمن تدق الأجراس"، واستمد العنوان من كتاب ماكين المفضل وحالته الحالية.



وتجمع عشرات النواب من كلا الحزبين اليوم الماضي، لمشاهدة الفيلم الذي يغطي فترة ماكين كأسير حرب وسيناتور لست دورات وكمرشح رئاسي، وهو أحد المنتقدين للسياسات الإدارة الأمريكية بقوة.