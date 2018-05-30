الشواطئ الوردية الأكثر جمالا في العالم

عآشقة الجنـة
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طاقم المشرفات
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
توجد حول العالم العديد من الشواطىء الوردية المثيرة للدهشة التى تعطي انطباعا أنها من كوكب اخر فهى تجمع بين الغرابة والسحر لونها الوردي يرجع إلى وجود قطع من الشعاب المرجانية الميتة ووجود المنخربات وهى كائنات مجهرية لها غلاف محاري ذات لون وردي وايضا اختلاط الرمال بكربونات الكالسيوم والمرجان وتقع هذه الشواطىء في أجزاء مختلفة من العالم من بينها اثنين على الاراضي اليونانية .
ألفونسي، كريت، اليونان
سبياجيا روزا ، سردينيا، إيطاليا
الشاطئ الوردي كومودو، إندونيسيا
شاطىء حدوة الحصان ، برمودا
الشاطىء الوردي فى جزيرة سانتا كروز
الشاطئ الوردي بربودا، منطقة البحر الكاريبي
بالوس، كريت، اليونان
شاطئ لومبوك، أندونيسيا
بيتش بونير الوردي ، الجزيرة الهولندية منطقة البحر الكاريبي
الشاطىء الوردي جزيرة هاربور، جزر البهاما
في امان الله
توجد حول العالم العديد من الشواطىء الوردية المثيرة للدهشة التى تعطي انطباعا أنها من كوكب اخر فهى تجمع بين الغرابة والسحر لونها الوردي يرجع إلى وجود قطع من الشعاب المرجانية الميتة ووجود المنخربات وهى كائنات مجهرية لها غلاف محاري ذات لون وردي وايضا اختلاط الرمال بكربونات الكالسيوم والمرجان وتقع هذه الشواطىء في أجزاء مختلفة من العالم من بينها اثنين على الاراضي اليونانية .
ألفونسي، كريت، اليونان
سبياجيا روزا ، سردينيا، إيطاليا
الشاطئ الوردي كومودو، إندونيسيا
شاطىء حدوة الحصان ، برمودا
الشاطىء الوردي فى جزيرة سانتا كروز
الشاطئ الوردي بربودا، منطقة البحر الكاريبي
بالوس، كريت، اليونان
شاطئ لومبوك، أندونيسيا
بيتش بونير الوردي ، الجزيرة الهولندية منطقة البحر الكاريبي
الشاطىء الوردي جزيرة هاربور، جزر البهاما
في امان الله