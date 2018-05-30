ما رأيك سيدتي في هذه الأقوال عنكِ ؟!!

الرجل ألعوبة المرأة ، والمرأة ألعوبة الشيطان .. فيكتور هوجو



الرجل هو الرأس ، لكن المرأة تديره! فريدريك شيلر



حدس المرأة أكثر دقة من يقين الرجل .. روديارد كبلينج



عندما تتحول المرأة عنك انس الأمر ، بإمكانهن أن يحببنك ، ثم ستحول شئ ما بداخلهن ، يمكنهم أن يشاهدوك وأن تموت في مزراب ، أو يشاهدون سيارة وهي تمر من عليك ، وسوف يبصقن عليك!! تشارلز بوكوفسكي



هناك حالات نحد فيها المرأة وعلى الرغم من ضعفها وعجزها مقارنة بالرجل ، تصير فجأة أشد قسوة ، ليس من الرجل فقط ، بل ومن كل شئ في الدنيا .. نيكولاي جوجول



إن المرأة مختلفة تماماً عن الرجل ، وهي كائن لم نتعرف عليه بعد ، بل أننا نعرفها فقط من الخارج ، وأنا متأكد من ذلك.. فينسنت فان غوخ



لا شئ يزعج المرأة كرجل غيور ، ولا شئ يؤلمها كرجل فاقد الغيرة!!! مدام دو سكورادي



حين يجتمع الذكاء والخيال والكيدة في امرأة ، تأكد أنك في مأزق .. نزار قباني



إن عدد من تدمرهم النساء يفوق عدد من تقضي عليهم الأمراض ، لئيمات محبات للمال بلا رحمة بلا عقل ، منذ بدء التاريخ والرجال لا يتوقفن عن البكاء بسببهن ، ليس من العبث أن ترتبط النساء بالشيطان في كل القصص والأغاني .. أنطوان تشيخوف