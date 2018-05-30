ما رأيك سيدتي في هذه الأقوال عنكِ ؟!!

OmarBincoNero

OmarBincoNero

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
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الجنس
ذكر
#1
الرجل ألعوبة المرأة ، والمرأة ألعوبة الشيطان .. فيكتور هوجو

الرجل هو الرأس ، لكن المرأة تديره! فريدريك شيلر

حدس المرأة أكثر دقة من يقين الرجل .. روديارد كبلينج

عندما تتحول المرأة عنك انس الأمر ، بإمكانهن أن يحببنك ، ثم ستحول شئ ما بداخلهن ، يمكنهم أن يشاهدوك وأن تموت في مزراب ، أو يشاهدون سيارة وهي تمر من عليك ، وسوف يبصقن عليك!! تشارلز بوكوفسكي

هناك حالات نحد فيها المرأة وعلى الرغم من ضعفها وعجزها مقارنة بالرجل ، تصير فجأة أشد قسوة ، ليس من الرجل فقط ، بل ومن كل شئ في الدنيا .. نيكولاي جوجول

إن المرأة مختلفة تماماً عن الرجل ، وهي كائن لم نتعرف عليه بعد ، بل أننا نعرفها فقط من الخارج ، وأنا متأكد من ذلك.. فينسنت فان غوخ

لا شئ يزعج المرأة كرجل غيور ، ولا شئ يؤلمها كرجل فاقد الغيرة!!! مدام دو سكورادي

حين يجتمع الذكاء والخيال والكيدة في امرأة ، تأكد أنك في مأزق .. نزار قباني

إن عدد من تدمرهم النساء يفوق عدد من تقضي عليهم الأمراض ، لئيمات محبات للمال بلا رحمة بلا عقل ، منذ بدء التاريخ والرجال لا يتوقفن عن البكاء بسببهن ، ليس من العبث أن ترتبط النساء بالشيطان في كل القصص والأغاني .. أنطوان تشيخوف
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
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الإعجابات
2,956
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الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
حقائق مخيفة ههه
لكن اذا تثقفت المراة وخافت من ربها
فانها تصبح المدرسة التي تتخرج منها
الاخلاق والنجاح و كل شيء جميل​
 
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