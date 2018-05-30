بحيرة هيلير الوردية في أستراليا

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

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بحيرة هيلير هي بحيرة فريدة من نوعها لان لون مياهها وردى تقع على حافة جزيرة غرب أستراليا ويطلق عليها ايضا البحيرة الوردية وسبب هذا اللون لايزال موضوعا غير مفهوما تماما من قبل العلماء لكن بعض الباحثين رجح ان سبب لون البحيرة يرجع الى وجود طحالب Dunaliella ويحيط بالبحيرة حافة رملية بجانب الغابات الكثيفة وتم اكتشاف بحيرة هيلير لأول مرة في عام 1802 من قبل الملاح و رسام الخرائط ماثيو فلندرز يبلغ مساحة البحيرة حوالى 2000 قدم في الطول و 820 قدم في العرض


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صحا فطوركم
 
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
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سباحن الله

صور رائعة ، شكرا لك اختي :)
 
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