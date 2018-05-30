السلام عليكم ورحمه الله وبركاته....









الكل منا مؤمن بحقيقة وجود المشاعر داخـل إي إنسان ..وأنها تختلف من شخص إلى آخر وتتغيرحسب الظروف التي يمر بها الأنسان .. فتجد الفرح في بعض الأوقات مرسلاً مشاعره في أجواء الأنسان ليعطيه السعادة والأمل في هذه الحياة ..وتاره نجد مشاعر الحزن والاسى خيمت على هذا الأنسان نتيجة حاله معينه يمر بها جراء موقف أو مشكله .. ولعله من غير الصعب التعرف على مشاعر البعض بمجرد النظر إليهم فنجد الأنسان عندما تكون مشاعر الفرحه على محياه هي من تتحدث عن أوصافه على النقيض من ذلك الذي يمر بمواقف حزينه نجد حالته يرثى لها بمجرد النظر إليه . ولكنه ليس بمقياس على وجه العموم ....][وفي هذا الزمان نجد أنه من المؤسف أنها طغت ظاهرة تصنع المشاعر وهي ظاهره جسيمة الخطورة وقد أفسدت هذه الصفة المعنوية لدى الأنسان بحيث أنه لو كان صادق في مشاعره تجاه شخص معين لا بد أن تستغرق هذه المشاعر فتره من الزمن للتأكد منها .

ويصرخ الواقــع متسائلاً ؟؟؟؟؟



متي تصحو هذه الضمائر لدى هؤلاء المتصنعين كي يجعلو الناس تعيش بسلام بعيداً عن الشكوك والضنون السيئة .



هذه رساله إليكم يامن أفستم بتصنعكم الكاذبه ومظاهركم صدق المشاعر وجعلتم منها وسيلة للوصول إلى أهدافكم





أفيقو ؟؟؟؟