نسائم الوتر...

ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
179
الإعجابات
209
النقاط
13
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نـ๛ــائـــم الـوتــــــــر
◐◐

إذا مددت إلى الرحمن يديك
فقد مددتها لكريم ☝
لايغلق ابوابه
ولا يرد يدي عبده صفرا خائبتين

هذا هو الله ! من ناداه ما خابا..
قيام الليل روح الحياة وحياة الروح 
#صلاة_الوتر ..

❀❀

الطاعة : لها أثر جميل في راحة الشعور.. وانشراح الصدور..
وتيسير الأمور..
ودفع الشرور..
وينتفع بها حتى أهل القبور..
فاستكثر من الطاعة .

❀❀



❀❀



❀❀

قبـل النـوم لـآتنسـى
#الوتر | الاستغفار بالاسحار
‏‏ سٌورة المُلك | لتناموا بطمأنيّنة.
# أذكار النومّ !

آية الكرسي وآخر آيتين من البقرة
حافظوا عليها قبل نومكم .
- إختم يومك بركعتين لله ،

❀❀
❈⇉| وختــاامــا |⇇❈
في ظلمة تحت التراب ..
يأتيك يشع بياضاً ينور ظلمتك ..
‏أنا " عملك الصالح "
تسئل من أنت ايتها الريح الطيبه
فيجيب ....
انا صلاتك وزكاتك وصيامك ودعائك وصدقتك و....
أنا عملك الصالح"
ياأبن ادم هل جلست في لحظه
بين السكون تسأل❓
ماعملي الصالح ..
رفيقي ، وأنيسي ونوري في قبري،
هل فكرت يوماً في "عملك الصالح"
..........!!
نحن اليوم في الدنيا وغداً من سكان القبور ...
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
179
الإعجابات
209
النقاط
13
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#2
*نـ๛ــائـــم الـوتــــــــر*


وضوء ، ثم وتر ، ثم دعاء "
وما يدريك لعل الله يغفر لك بها ذنبآ
ويجلب لك خيرآ عظيمآ ،
ويصرف عنك البلاء
#صلاة_الوتر


*تدبــــر*
﴿وربك الغفور ذو الرحمة﴾
إن ارتكبت ذنباً فلا تتردد بطرق باب الله معتذراً،
فالكريم لا يرد من وقف ببابه سبحانه،

اللهم أشملنا بواسع مغفرتك يارحيم .. ‏
‏ ‏

قال بعض السلف :
متى أطلق الله لسانك بالدعاء
والطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك
وذلك لصدق الوعد بإجابة من دعاه ،
ألم يقل الله تعالى :
( فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ )
!




*وختــــــامـاً*
‏مهما خالفت وعصيت، ثم أقبلت تائباً نادماً وبكيت ؛ فإن الله يقبلك ويتوب عليك
{ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما}

☝سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ♡
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.