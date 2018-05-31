نسائم الوتر...

اميرة المدائن
:: عضو مُشارك ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نـ๛ــائـــم الـوتــــــــر
◐◐
إذا مددت إلى الرحمن يديك
فقد مددتها لكريم ☝
لايغلق ابوابه
ولا يرد يدي عبده صفرا خائبتين
هذا هو الله ! من ناداه ما خابا..
قيام الليل روح الحياة وحياة الروح
#صلاة_الوتر ..
❀❀
الطاعة : لها أثر جميل في راحة الشعور.. وانشراح الصدور..
وتيسير الأمور..
ودفع الشرور..
وينتفع بها حتى أهل القبور..
فاستكثر من الطاعة .
❀❀
❀❀
❀❀
قبـل النـوم لـآتنسـى
#الوتر | الاستغفار بالاسحار
سٌورة المُلك | لتناموا بطمأنيّنة.
# أذكار النومّ !
آية الكرسي وآخر آيتين من البقرة
حافظوا عليها قبل نومكم .
- إختم يومك بركعتين لله ،
❀❀
❈⇉| وختــاامــا |⇇❈
في ظلمة تحت التراب ..
يأتيك يشع بياضاً ينور ظلمتك ..
أنا " عملك الصالح "
تسئل من أنت ايتها الريح الطيبه
فيجيب ....
انا صلاتك وزكاتك وصيامك ودعائك وصدقتك و....
أنا عملك الصالح"
ياأبن ادم هل جلست في لحظه
بين السكون تسأل❓
ماعملي الصالح ..
رفيقي ، وأنيسي ونوري في قبري،
هل فكرت يوماً في "عملك الصالح"
..........!!
نحن اليوم في الدنيا وغداً من سكان القبور ...
نـ๛ــائـــم الـوتــــــــر
◐◐
إذا مددت إلى الرحمن يديك
فقد مددتها لكريم ☝
لايغلق ابوابه
ولا يرد يدي عبده صفرا خائبتين
هذا هو الله ! من ناداه ما خابا..
قيام الليل روح الحياة وحياة الروح
#صلاة_الوتر ..
❀❀
الطاعة : لها أثر جميل في راحة الشعور.. وانشراح الصدور..
وتيسير الأمور..
ودفع الشرور..
وينتفع بها حتى أهل القبور..
فاستكثر من الطاعة .
❀❀
❀❀
❀❀
قبـل النـوم لـآتنسـى
#الوتر | الاستغفار بالاسحار
سٌورة المُلك | لتناموا بطمأنيّنة.
# أذكار النومّ !
آية الكرسي وآخر آيتين من البقرة
حافظوا عليها قبل نومكم .
- إختم يومك بركعتين لله ،
❀❀
❈⇉| وختــاامــا |⇇❈
في ظلمة تحت التراب ..
يأتيك يشع بياضاً ينور ظلمتك ..
أنا " عملك الصالح "
تسئل من أنت ايتها الريح الطيبه
فيجيب ....
انا صلاتك وزكاتك وصيامك ودعائك وصدقتك و....
أنا عملك الصالح"
ياأبن ادم هل جلست في لحظه
بين السكون تسأل❓
ماعملي الصالح ..
رفيقي ، وأنيسي ونوري في قبري،
هل فكرت يوماً في "عملك الصالح"
..........!!
نحن اليوم في الدنيا وغداً من سكان القبور ...