نسائم الوتر...

*نـ๛ــائـــم الـوتــــــــر*





وضوء ، ثم وتر ، ثم دعاء "

وما يدريك لعل الله يغفر لك بها ذنبآ

ويجلب لك خيرآ عظيمآ ،

ويصرف عنك البلاء

#صلاة_الوتر





*تدبــــر*

﴿وربك الغفور ذو الرحمة﴾

إن ارتكبت ذنباً فلا تتردد بطرق باب الله معتذراً،

فالكريم لا يرد من وقف ببابه سبحانه،



اللهم أشملنا بواسع مغفرتك يارحيم .. ‏

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قال بعض السلف :

متى أطلق الله لسانك بالدعاء

والطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك

وذلك لصدق الوعد بإجابة من دعاه ،

ألم يقل الله تعالى :

( فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ )

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*وختــــــامـاً*

‏مهما خالفت وعصيت، ثم أقبلت تائباً نادماً وبكيت ؛ فإن الله يقبلك ويتوب عليك

{ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما}



☝سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ♡