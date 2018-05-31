اليوم رايحين تفطرو عند العضوة{Marwa Haiber}وجدتلكم السفرة مرحبا بيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

حبيبنا محمد خير الخلق صلى الله عليه وسلم

صح رمضانكم يا أحباب اللمة عواشير مبروكة

إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة

راني مانسيتكمش راكم معروضين اليوم عندي للفطور و السهرة في 15 من الشهر

يعني نصف رمضان نسأل الله أن يبارك لنا فيم تبقى ويبلغنا ليلة القدر

الطابلة راهي واجدة مرحبا بيكم كاملين تفضلوا

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله

بسم الله

نفطرو على حبات التمر و اللبن

والأطباق:

شربة فريك خاصة بناس العلمة وناس سطيف

البوراك

سلطة الخضار

الطاجين الحلو

بيتزا

بطاطا محمرة

لي سوفلي

والمشروبات

غازوز حمود بوعلام قارس

صح فطوركم بصحتكم آ حبابي

حضوركم يشرفني بزاف

فطور متواضع وبسيط

نتمنى يكون عجب أذواقكم

وضرك تشرفوني بحضوركم للسهرة

هاذي كيكة باردة بالفلان كراميل

وهذا موس الشكولاطة

فقوس:بطيخ أصفر

كيكة ماغبغي

عصير بارد

وزلابية بلح الشام