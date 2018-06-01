أفعال تدخلك الجنة بدون حساب.

قال الشيخ عمر عبد الكافي، الداعية الإسلامي، إن هناك طائفة من العباد ستخرج من المقابر على الجنة مباشرة.وأضاف عبد الكافي، فى فيديو له، أن رضوان بواب الجنة يسألهم إلى أين أنتم ذاهبون؟ وكيف تدخلون الجنة؟ فأنتم لم ينشر لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان؟ فيقولون: نحن يارضوان نحن لا نقف لا لحساب ولا ديوان ولا ميزان، أوما قرأت القرآن (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ).وأشار إلى أن سيدنا رضوان يسألهم: "وكيف كان صبركم؟ فيردوا: نحن كنا إذا أسيء إلينا حلمنا وإذا جهل علينا غفرنا وإذا أذنبنا استغفرنا وإذا ابتلينا صبرنا وإذا أعطينا شكرنا، فيقول :ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون".