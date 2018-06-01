للتذكير فقط...

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اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
197
الإعجابات
216
النقاط
13
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في ⁧رمضان ⁩
‏أكثر من تلاوة القرآن ، فإن لم تكن فكن ذاكرًا لله ،
فإن لم تكن فكن باذلًا للمعروف ؛ من صدقة ،أو إعانة
محتاج ،أو إطعام طعام أو غيره ..
لا تبخل على نفسك بالحسنات !!
بل إجعل لك في كل باب خير سهم
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
197
الإعجابات
216
النقاط
13
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#2
شمروا فإن ضيفكم عجول

اقرؤوا مصاحفكم، اجبروا تقصيركم، أطيلوا سجودكم، زيدوا في نوافلكم، ألحّوا بدعواتكم، تفقدوا أرواحكم، واجعلوا رمضان حياة لقلوبكم ..
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
 
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