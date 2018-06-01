للتذكير فقط...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في ⁧رمضان ⁩

‏أكثر من تلاوة القرآن ، فإن لم تكن فكن ذاكرًا لله ،

فإن لم تكن فكن باذلًا للمعروف ؛ من صدقة ،أو إعانة

محتاج ،أو إطعام طعام أو غيره ..

لا تبخل على نفسك بالحسنات !!

بل إجعل لك في كل باب خير سهم