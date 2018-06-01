للتذكير فقط...

اميرة المدائن
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في رمضان
أكثر من تلاوة القرآن ، فإن لم تكن فكن ذاكرًا لله ،
فإن لم تكن فكن باذلًا للمعروف ؛ من صدقة ،أو إعانة
محتاج ،أو إطعام طعام أو غيره ..
لا تبخل على نفسك بالحسنات !!
بل إجعل لك في كل باب خير سهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في رمضان
أكثر من تلاوة القرآن ، فإن لم تكن فكن ذاكرًا لله ،
فإن لم تكن فكن باذلًا للمعروف ؛ من صدقة ،أو إعانة
محتاج ،أو إطعام طعام أو غيره ..
لا تبخل على نفسك بالحسنات !!
بل إجعل لك في كل باب خير سهم