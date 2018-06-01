أريدك على انفراد...

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اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
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الإعجابات
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الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
الســلام عليكم ورحمة الله وبـــركاته ..

أريدك على انفراد !

عبارة تتوقف عندها الأنفاس. .
ويدور في بالك مئات التساؤلات

فما بالك بقول خالقك :
« وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا »

بيننا وبين الله لقاء خاص.."
سيحاسبنا فيه على كل صغيرة وكبيرة

موقف عظيم يستحق الإستعداد
 
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