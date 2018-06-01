اميرة المدائن
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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- الجنس
- أنثى
الســلام عليكم ورحمة الله وبـــركاته ..
أريدك على انفراد !
عبارة تتوقف عندها الأنفاس. .
ويدور في بالك مئات التساؤلات
فما بالك بقول خالقك :
« وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا »
بيننا وبين الله لقاء خاص.."
سيحاسبنا فيه على كل صغيرة وكبيرة
موقف عظيم يستحق الإستعداد
أريدك على انفراد !
عبارة تتوقف عندها الأنفاس. .
ويدور في بالك مئات التساؤلات
فما بالك بقول خالقك :
« وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا »
بيننا وبين الله لقاء خاص.."
سيحاسبنا فيه على كل صغيرة وكبيرة
موقف عظيم يستحق الإستعداد