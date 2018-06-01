الســلام عليكم ورحمة الله وبـــركاته ..



أريدك على انفراد !



عبارة تتوقف عندها الأنفاس. .

ويدور في بالك مئات التساؤلات



فما بالك بقول خالقك :

« وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا »



بيننا وبين الله لقاء خاص.."

سيحاسبنا فيه على كل صغيرة وكبيرة



موقف عظيم يستحق الإستعداد