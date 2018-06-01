متى تكون دعوة الصائم مستجابة

Ma$Ter

Ma$Ter

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#1
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#1
متى تكون دعوة الصائم مستجابة

السؤال:

السائل يقول:في الحديث الذي رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما معناه، بأن للصائم دعوة عند فطره، متى تكون هذه الدعوة، هل هي قبل الفطر أم أثناء الإفطار أم بعد الإفطار؟

الجواب:
الشيخ: كلمة عند فطره أو حين فطره تشمل ما كان قبيل الإفطار أو معه أو بعده متصلاً به، فاحرص يا أخي الصائم على أن تدعو الله عز وجل عند الفطر بما تشاء من خير الدنيا والآخرة.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [338]
الأذكار والأدعية
الصيام > مسائل متفرقة في الصيام
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

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#4
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اللهم تقبل صيامنا و قيامنا و دعواتنا ان شاء الله
بورك فيك أخي على التوضياحات
شكرا لك
 
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