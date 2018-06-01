سلسلة تحت ظلال حديث اليوم مع ( كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى .... )

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، سبحانه لا إله إلا هو، نحمده ونشكره

ونشهد أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، و من سار

على هداه و أفضلهم أسيادنا الصحابة خير القرون

تركونا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد

مواصلة لسلسلتنا البسيطة في سرد أحاديث صحيحة بشرح ميسر خفيف و اليوم نفق عند حديث

قصير يحمل بين طاته معان عظام لمن يريد الفلاح و من يأبى ذالك



عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:

(( كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى! قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟! قال: من أطاعني دخل الجنة

ومن عصاني فقد أبى ))



هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم

أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى

قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟! قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى



معناه: أن أمته التي تطيعه وتتبع سبيله ومن تابع الرسول صلى الله عليه و سلم

ووحد الله، واستقام على الشريعة فأدى الصلوات وأدى الزكاة، وصام رمضان

وبر والديه وكف عن محارم الله من الزنا وشرب المسكرات وغير ذلك، فهذا يدخل الجنة؛



ومن لم يتبعه فقد أبى و خالف شريعته و سنته و سار على هواه بإتباع هواه فقد أبى

و من أبى فوت على نفسه أسباب الرحمة

و أبى و دخل النار ة لأعياذ بالله لأنه أبى ولم ينقد للشرع فهذا معناه: قد أبى، معناه

أنه امتنع من دخول الجنة بأعماله السيئة

هذا هو معنى الحديث.







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