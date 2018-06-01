اشعار و خواطر بلا عنوان

جودا الجميلة
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*رحت لبحر في نص اليل شفت عليه وجه لقمر
قتل يالبحر مالي نش ف عليك وجه لقمر
قالي لقظر راهو فيق لكدر
هدرت مهاه لكن وجه علي يظهر
هو يضوي ظلمت لبحر
على الصبح كان ولا لفجر
قتلو يا لقمر خلي شانك فوق لقدر
وحافظ على ضلمت لبحر
قالي انا مالي حيلة الشمس هي لكبيرة
قتلها يا الشمس مالك زعفانة من لقمر
قاتلي من شتا راني مهمومة ماخلات في يدي حيلة
قتلو يا الما المتبخر يالي جاي من وسط لبحر
مالك تغطي في لقمر
قاتلي ما في يدي حيلة هذ حكمة لعظم
راهو فينا يامر....
*
اما هذه الصورة تعبر عنالحياة التي محتوى ل المقص داىما بفرق الاحباب فاتظرو الى هتين الوردتين فرقهما القدر....ان القدر صعب ياخذ و يفرق من يشاء..
قتل يالبحر مالي نش ف عليك وجه لقمر
قالي لقظر راهو فيق لكدر
هدرت مهاه لكن وجه علي يظهر
هو يضوي ظلمت لبحر
على الصبح كان ولا لفجر
قتلو يا لقمر خلي شانك فوق لقدر
وحافظ على ضلمت لبحر
قالي انا مالي حيلة الشمس هي لكبيرة
قتلها يا الشمس مالك زعفانة من لقمر
قاتلي من شتا راني مهمومة ماخلات في يدي حيلة
قتلو يا الما المتبخر يالي جاي من وسط لبحر
مالك تغطي في لقمر
قاتلي ما في يدي حيلة هذ حكمة لعظم
راهو فينا يامر....
*
اما هذه الصورة تعبر عنالحياة التي محتوى ل المقص داىما بفرق الاحباب فاتظرو الى هتين الوردتين فرقهما القدر....ان القدر صعب ياخذ و يفرق من يشاء..