اشعار و خواطر بلا عنوان

*رحت لبحر في نص اليل شفت عليه وجه لقمرقتل يالبحر مالي نش ف عليك وجه لقمرقالي لقظر راهو فيق لكدرهدرت مهاه لكن وجه علي يظهرهو يضوي ظلمت لبحرعلى الصبح كان ولا لفجرقتلو يا لقمر خلي شانك فوق لقدروحافظ على ضلمت لبحرقالي انا مالي حيلة الشمس هي لكبيرةقتلها يا الشمس مالك زعفانة من لقمرقاتلي من شتا راني مهمومة ماخلات في يدي حيلةقتلو يا الما المتبخر يالي جاي من وسط لبحرمالك تغطي في لقمرقاتلي ما في يدي حيلة هذ حكمة لعظمراهو فينا يامر....اما هذه الصورة تعبر عنالحياة التي محتوى ل المقص داىما بفرق الاحباب فاتظرو الى هتين الوردتين فرقهما القدر....ان القدر صعب ياخذ و يفرق من يشاء..