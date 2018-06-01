ماطابت الحياة إلا بذكر الله...

اميرة المدائن
:: عضو مُشارك ::
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما طَابت الحيَاة إلا بـِـذكر الله
و ما ارتاحت النّفوس إلا بالقربِ منه
تأمّل أحـْوَال الغـَارقـِين
و قلِّبْ صَفحـَات التائهين
واقْـرأ سُطور المحزونِينْ
ستجدُ فراغاً كبيراً
يحتاجُ حبّ الله والقرب منه
لتزهرَ فِيهِ الحياة ... !
دائِماً أحيوا قلوبكم بالذّكر
فمن أعرَضَ عنهُ
ضاقت عليه الدنيا
وأغلقت الأبوابُ في وجههِ ..
انتشلوا أرواحكم من ضنك الحياة
إلى فُسـْحةِ الجنّة .. !
" ومن أعرضَ عن ذِكري فإنّ لهُ معيشةً ضنكَا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما طَابت الحيَاة إلا بـِـذكر الله
و ما ارتاحت النّفوس إلا بالقربِ منه
تأمّل أحـْوَال الغـَارقـِين
و قلِّبْ صَفحـَات التائهين
واقْـرأ سُطور المحزونِينْ
ستجدُ فراغاً كبيراً
يحتاجُ حبّ الله والقرب منه
لتزهرَ فِيهِ الحياة ... !
دائِماً أحيوا قلوبكم بالذّكر
فمن أعرَضَ عنهُ
ضاقت عليه الدنيا
وأغلقت الأبوابُ في وجههِ ..
انتشلوا أرواحكم من ضنك الحياة
إلى فُسـْحةِ الجنّة .. !
" ومن أعرضَ عن ذِكري فإنّ لهُ معيشةً ضنكَا