ماطابت الحياة إلا بذكر الله...

ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
206
الإعجابات
219
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العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما طَابت الحيَاة إلا بـِـذكر الله
و ما ارتاحت النّفوس إلا بالقربِ منه
تأمّل أحـْوَال الغـَارقـِين
و قلِّبْ صَفحـَات التائهين
واقْـرأ سُطور المحزونِينْ
ستجدُ فراغاً كبيراً
يحتاجُ حبّ الله والقرب منه
لتزهرَ فِيهِ الحياة ... !
دائِماً أحيوا قلوبكم بالذّكر
فمن أعرَضَ عنهُ
ضاقت عليه الدنيا
وأغلقت الأبوابُ في وجههِ ..
انتشلوا أرواحكم من ضنك الحياة
إلى فُسـْحةِ الجنّة .. !
" ومن أعرضَ عن ذِكري فإنّ لهُ معيشةً ضنكَا
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
206
الإعجابات
219
النقاط
13
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#2
يُسبّح لهُ الطيرُ والشجَر
و ييتكاسل عن تسبيحہُ ڱثير مِن البشَر !
سُبحآن اللھٓ وبحمدھ
سُبحآن اللھٓ آلعظيم ♡'

ويبقى ذكر الله هو الأجمل لاإله الا الله
 
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