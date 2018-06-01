ماطابت الحياة إلا بذكر الله...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما طَابت الحيَاة إلا بـِـذكر الله

و ما ارتاحت النّفوس إلا بالقربِ منه

تأمّل أحـْوَال الغـَارقـِين

و قلِّبْ صَفحـَات التائهين

واقْـرأ سُطور المحزونِينْ

ستجدُ فراغاً كبيراً

يحتاجُ حبّ الله والقرب منه

لتزهرَ فِيهِ الحياة ... !

دائِماً أحيوا قلوبكم بالذّكر

فمن أعرَضَ عنهُ

ضاقت عليه الدنيا

وأغلقت الأبوابُ في وجههِ ..

انتشلوا أرواحكم من ضنك الحياة

إلى فُسـْحةِ الجنّة .. !

" ومن أعرضَ عن ذِكري فإنّ لهُ معيشةً ضنكَا