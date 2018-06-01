لكي تكون حياتك أجمل...

اميرة المدائن
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
💡-دوماً إجعل من أبسط ما تملك شيئًا جميلًا ..
لكي تكون حياتُكَ أجمَل .
فإن رضيتَ بنَصيبك في دنياك ..
ستكون مُرتاح البال .
💡- عندها :
ستزول أحزانك ،همومك ءالامَك وجِراحَك
وٱطلِق سراحَ نفسٍ كُبِتَتْ
بالأحزان
وٱرحم روحًا كانت جميلة'ة اتلفتها بالشقاء
إبدأ بصفحة جديدة مليئة بالتفاؤل 🎈
إرضِ ربّكَ ثُمّ نَفسَك
وافتح عينيك
وارفع لله يديك ولا تُعِن الهمّ عليك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
💡-دوماً إجعل من أبسط ما تملك شيئًا جميلًا ..
لكي تكون حياتُكَ أجمَل .
فإن رضيتَ بنَصيبك في دنياك ..
ستكون مُرتاح البال .
💡- عندها :
ستزول أحزانك ،همومك ءالامَك وجِراحَك
وٱطلِق سراحَ نفسٍ كُبِتَتْ
بالأحزان
وٱرحم روحًا كانت جميلة'ة اتلفتها بالشقاء
إبدأ بصفحة جديدة مليئة بالتفاؤل 🎈
إرضِ ربّكَ ثُمّ نَفسَك
وافتح عينيك
وارفع لله يديك ولا تُعِن الهمّ عليك