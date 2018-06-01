لكي تكون حياتك أجمل...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

💡-دوماً إجعل من أبسط ما تملك شيئًا جميلًا ..

لكي تكون حياتُكَ أجمَل .

فإن رضيتَ بنَصيبك في دنياك ..

ستكون مُرتاح البال .

💡- عندها :

ستزول أحزانك ،همومك ءالامَك وجِراحَك

وٱطلِق سراحَ نفسٍ كُبِتَتْ

بالأحزان

وٱرحم روحًا كانت جميلة'ة اتلفتها بالشقاء

إبدأ بصفحة جديدة مليئة بالتفاؤل 🎈

إرضِ ربّكَ ثُمّ نَفسَك

وافتح عينيك

وارفع لله يديك ولا تُعِن الهمّ عليك