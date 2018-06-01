"ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا"...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وهـل البـُعد عن اللّه وطـاعته تسمي حياة 💔

لا وربّ العباد لاتسمي حياة ابدًا

قال تعالي " وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا "

وهل هناك أسوء من الضنك مااعظمه تشبيه سبحان الله العظيم

من يتذوق حلاوة الإيمان ولذة الطاعة ويستشعرها حقًا 💙

لايفكر بالرجوع ابدًا عن طريق اللّه

كل ماهو بعيد عن الله وطاعته يسمي عبث ولا يستحق غير ذلك

إستشعار فقط أنك تراقب الله في كل سكناتك وحركاتك لذة من نوع آخـر

#اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا