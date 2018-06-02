من هو الشاعر احمد مطر

هو شاعر عراقي ولد في البصرة عام 1954 عرف باشعاره المنتقدة للحكام العرب

مما اضطره للتنقل من بلد لاخر حفاظا علئ حياته بحيث ايستقر حاليا في لندن

من اهم اقواله .وصيتي اذا مت ان تكتوبو علئ شاهدي "هنا يرقد مطر من بطن امه الئ القبر"

لديه كثر عدة دواوين ومؤلفات في شعر من اهمها لافتات والعشاء الاخير مع صاحب الجلالة ابليس

ركز في شعره علئ السلطة والانا الحكومة والشعب