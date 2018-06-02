اناملي طغت طياتها على أوراقي

رسالة فقير إلى الله يسأل التوبة . وقد سلك طريقا طويلا وهو يبحث عنها . فكلما شق طريقا إلا والمنكرات تلاحقه . فهل من معين يستجيب لاستغاثته . ما سلمت الصلاة منه ولا الصيام ولا القيام . ولا حتى المساجد من عبثه وفجوره. حتى صفة النفاق تتبرأ من حاله لا يدرى إن كان منافقا أم باحثا عن الذات . كل ما يرجوه دعوة صادقة من قلوب رحيمة . ترأف لحاله قبل أن يدنو أجله .



...... أمل مرتجي التوبة...... ​

أما إن عجلت يا دنيا فإني مرتحــــــــل ***** وإن متاعي يا دنيا باق لا راحــــــــــــــــل​

وإن في صمتي حكاية كالوحـــــــــل ***** فيها سر عميق أحكيه قبل المرتحـــــــــل​

كم من ذنوب الشيطان في فعلها يبخل ***** وكم من معاصي من يسمع بأذنه يجهل​

إثم بالسر والجهر بنفسي أفعـــــل ***** غير مبال بمن ينظر أو يسمع أو يسجـــــل​

ما سلمت المقدسات لنفاقي تنعـــل ***** وما سلم النوم من قبح ذنبي ولا أخجـــــل​

رجوت ورجوت وفي القرءان دوما أرتـل ***** لكن اليأس تمكن من قبضتي فلا ينحل​

ما سلمت الصلاة من خبث يترجـــــل ***** وبصوم البطن كان معظمه بلا كلـــــــل​

التوبة تطرق بابي وأنا للفجور أسأل ***** ما دهاني وقد بدوت صاحب هامة وأمــل​

ألهتني بناة كاسيات عاريات عن الحال ***** وفي غفلة من نفسي وعن بعيد أوصلتني للمحال​

فكم من غلام لم يسلم من هفوة الرجـــال ***** إلا وكنتُ عليه أو غُلامة بهم فعـــــــال​

فيا ليت الموت بعد التوبة يطرق الباب في الحال ***** بعد لحظة منها وقد دنا أجــل

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الشاعر الصامت الذي يطبق صمته على كل المقاييس