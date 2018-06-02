اناملي طغت طياتها على أوراقي

hassenhassen

hassenhassen

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
27 جوان 2016
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#1
رسالة فقير إلى الله يسأل التوبة . وقد سلك طريقا طويلا وهو يبحث عنها . فكلما شق طريقا إلا والمنكرات تلاحقه . فهل من معين يستجيب لاستغاثته . ما سلمت الصلاة منه ولا الصيام ولا القيام . ولا حتى المساجد من عبثه وفجوره. حتى صفة النفاق تتبرأ من حاله لا يدرى إن كان منافقا أم باحثا عن الذات . كل ما يرجوه دعوة صادقة من قلوب رحيمة . ترأف لحاله قبل أن يدنو أجله .

......أمل مرتجي التوبة......

أما إن عجلت يا دنيا فإني مرتحــــــــل*****وإن متاعي يا دنيا باق لا راحــــــــــــــــل​

وإن في صمتي حكاية كالوحـــــــــل***** فيها سر عميق أحكيه قبل المرتحـــــــــل​

كم من ذنوب الشيطان في فعلها يبخل***** وكم من معاصي من يسمع بأذنه يجهل​

إثم بالسر والجهر بنفسي أفعـــــل*****غير مبال بمن ينظر أو يسمع أو يسجـــــل​

ما سلمت المقدسات لنفاقي تنعـــل***** وما سلم النوم من قبح ذنبي ولا أخجـــــل​

رجوت ورجوت وفي القرءان دوما أرتـل*****لكن اليأس تمكن من قبضتي فلا ينحل​

ما سلمت الصلاة من خبث يترجـــــل*****وبصوم البطن كان معظمه بلا كلـــــــل​

التوبة تطرق بابي وأنا للفجور أسأل*****ما دهاني وقد بدوت صاحب هامة وأمــل​

ألهتني بناة كاسيات عاريات عن الحال*****وفي غفلة من نفسي وعن بعيد أوصلتني للمحال​

فكم من غلام لم يسلم من هفوة الرجـــال*****إلا وكنتُ عليه أو غُلامة بهم فعـــــــال​

فيا ليت الموت بعد التوبة يطرق الباب في الحال*****بعد لحظة منها وقد دنا أجــل
الشاعر الصامت الذي يطبق صمته على كل المقاييس
 
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