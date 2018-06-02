اليوم رايحين تفطرو عند( بنقابي افتخر)17رمضان

بنقابي افتخر
:: عضو شرفي ::
- إنضم
- 11 ماي 2015
- المشاركات
- 4,128
- الإعجابات
- 10,475
- النقاط
- 191
- الإقامة
- في أرض الله الواسعة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم وصح فطوركم اليوم راحي تفطرو عندي مرحبا بيكم في مائدتي المتواضعة
هادي هي المائدة كاملة
التمر والحليب
الحريرة
بوراك
رولي الدجاج والبطاطا
سلاطة كور ومد لعور ههههه
كباب 😍😍
خبز السميد في الكوشة
التحلية الشامية والبنان
وصح فطوركم
هادي هي المائدة كاملة
التمر والحليب
الحريرة
بوراك
رولي الدجاج والبطاطا
سلاطة كور ومد لعور ههههه
كباب 😍😍
خبز السميد في الكوشة
التحلية الشامية والبنان
وصح فطوركم
المرفقات
-
1.5 MB المشاهدات: 0
-
3.5 MB المشاهدات: 0
-
3.8 MB المشاهدات: 0
-
2.8 MB المشاهدات: 0
-
1.2 MB المشاهدات: 0
-
1.6 MB المشاهدات: 0
-
4.2 MB المشاهدات: 0
-
3.1 MB المشاهدات: 0
-
4 MB المشاهدات: 0
-
1.2 MB المشاهدات: 0
-
1.2 MB المشاهدات: 0
-
1.5 MB المشاهدات: 0
-
3.8 MB المشاهدات: 0
-
3.5 MB المشاهدات: 0