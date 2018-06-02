اليوم رايحين تفطرو عند( بنقابي افتخر)17رمضان

بنقابي افتخر

بنقابي افتخر

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
11 ماي 2015
المشاركات
4,128
الإعجابات
10,475
النقاط
191
الإقامة
في أرض الله الواسعة
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم وصح فطوركم اليوم راحي تفطرو عندي مرحبا بيكم في مائدتي المتواضعة
هادي هي المائدة كاملة



التمر والحليب



الحريرة

بوراك


رولي الدجاج والبطاطا


سلاطة كور ومد لعور ههههه


كباب 😍😍

خبز السميد في الكوشة


التحلية الشامية والبنان


وصح فطوركم
 

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