كلام يريح القلب...

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اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
238
الإعجابات
256
النقاط
13
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندم تتخذ الصبر والرضا منهجا في حياتك! ظنا منك أن الله سيعطيك"بقدر"صبرك أوسيجازيك على الأقل بما هو يوازيك أو يخفف عنك:أقول لك، ثق أنه سيعطيك فوق صبرك
وضعف ضعف رضاك
وما هو أرحب من ظنونك وأوسع من توقعاتك وكلما كثفت إحسان ظنك به، اكرمك لأنه الله ولأن الله إذا أعطى *أدهش*.
 
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