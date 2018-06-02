كلام يريح القلب...

اميرة المدائن
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندم تتخذ الصبر والرضا منهجا في حياتك! ظنا منك أن الله سيعطيك"بقدر"صبرك أوسيجازيك على الأقل بما هو يوازيك أو يخفف عنك:أقول لك، ثق أنه سيعطيك فوق صبرك
وضعف ضعف رضاك
وما هو أرحب من ظنونك وأوسع من توقعاتك وكلما كثفت إحسان ظنك به، اكرمك لأنه الله ولأن الله إذا أعطى *أدهش*.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندم تتخذ الصبر والرضا منهجا في حياتك! ظنا منك أن الله سيعطيك"بقدر"صبرك أوسيجازيك على الأقل بما هو يوازيك أو يخفف عنك:أقول لك، ثق أنه سيعطيك فوق صبرك
وضعف ضعف رضاك
وما هو أرحب من ظنونك وأوسع من توقعاتك وكلما كثفت إحسان ظنك به، اكرمك لأنه الله ولأن الله إذا أعطى *أدهش*.