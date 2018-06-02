كلام يريح القلب...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندم تتخذ الصبر والرضا منهجا في حياتك! ظنا منك أن الله سيعطيك"بقدر"صبرك أوسيجازيك على الأقل بما هو يوازيك أو يخفف عنك:أقول لك، ثق أنه سيعطيك فوق صبرك

وضعف ضعف رضاك

وما هو أرحب من ظنونك وأوسع من توقعاتك وكلما كثفت إحسان ظنك به، اكرمك لأنه الله ولأن الله إذا أعطى *أدهش*.