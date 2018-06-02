كل يوم لغز مع فاتي(14)

Queen Fati
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 جانفي 2017
- المشاركات
- 1,433
- الإعجابات
- 3,043
- النقاط
- 571
- الإقامة
- My Home
- الجنس
- أنثى
***********
*******
**
(الاسبوع الاول تجيب عن لغز والاسبوع الثاني عن لغزين
والاسبوع الثالث عن ثلاث الغاز والرابع عن اربع)
**
*******
***********
اللغز 1
مرت امرأة على صديقة لها تتحدث مع شاب، فسألتها من
هذا؟
فأجابت: أمي جابت أمه، و أخو زوجي يكون عمه
من هو؟
اللغز 2
في يوم من الأيام دعيت ازيارة احدى القصور بمجرد دخولك ادركت وجود خمسة أمراء يقيمون فيه
قد خصص لكل أمير خمس غرف كبيرة وكل غرفة تحتوي على خمسة نمور ضخمة
كل نمر ضخم لديه خمسة نمور صغيرة
ونحن نعلم جميعا أن النمر لديه أربعة أرجل
كم عدد السيقان في كل القصر
اللغز 3
كل نمر ضخم لديه خمسة نمور صغيرة
ونحن نعلم جميعا أن النمر لديه أربعة أرجل
كم عدد السيقان في كل القصر
اللغز 3