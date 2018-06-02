كل يوم لغز مع فاتي(14)

Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#1
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#1
fati1.gif
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صح فطوركم صحصحوا عقولكم


téléchargement (1).jpg
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(الاسبوع الاول تجيب عن لغز والاسبوع الثاني عن لغزين
والاسبوع الثالث عن ثلاث الغاز والرابع عن اربع)
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اللغز 1

مرت امرأة على صديقة لها تتحدث مع شاب، فسألتها من
هذا؟
فأجابت: أمي جابت أمه، و أخو زوجي يكون عمه
من هو؟

اللغز 2

في يوم من الأيام دعيت ازيارة احدى القصور بمجرد دخولك ادركت وجود خمسة أمراء يقيمون فيه

قد خصص لكل أمير خمس غرف كبيرة وكل غرفة تحتوي على خمسة نمور ضخمة
كل نمر ضخم لديه خمسة نمور صغيرة
ونحن نعلم جميعا أن النمر لديه أربعة أرجل
كم عدد السيقان في كل القصر


اللغز 3

19289-1qrar7r.JPG
* بالتوفيق للجميع *
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
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#2
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faith8

faith8

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الجزائر العاصمة
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أنثى
#3
اللغز1
ابنها
اللغز 2
الجواب :
3012
تفسير الجواب
خمسة أمراء خصص لكل واحد منهم 5 غرف
عدد الغرف = 5 * 5 = 25
عدد النمور الضخمة = 25 * 5 = 125
عدد النمور الصغيرة = 125 * 5 = 625
مجموع النمور = 625 + 125 = 750
عدد أرجل النمور = 750 * 4 = 3000
هناك 5 أمراء عدد أرجل الأمراء = 5 * 2 = 10
ساقي أنا = 2
اللغز3:

555 = 545+5+5
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,433
الإعجابات
3,043
النقاط
571
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الجنس
أنثى
#4
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,433
الإعجابات
3,043
النقاط
571
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الجنس
أنثى
#5
قال faith8:
اللغز1
ابنها
اللغز 2
الجواب :
3012
تفسير الجواب
خمسة أمراء خصص لكل واحد منهم 5 غرف
عدد الغرف = 5 * 5 = 25
عدد النمور الضخمة = 25 * 5 = 125
عدد النمور الصغيرة = 125 * 5 = 625
مجموع النمور = 625 + 125 = 750
عدد أرجل النمور = 750 * 4 = 3000
هناك 5 أمراء عدد أرجل الأمراء = 5 * 2 = 10
ساقي أنا = 2
اللغز3:

555 = 545+5+5
إضغط للتوسيع...
اعطيني العدد النهائي للغز الثاني
قال faith8:
اللغز1
ابنها
اللغز 2
الجواب :
3012
تفسير الجواب
خمسة أمراء خصص لكل واحد منهم 5 غرف
عدد الغرف = 5 * 5 = 25
عدد النمور الضخمة = 25 * 5 = 125
عدد النمور الصغيرة = 125 * 5 = 625
مجموع النمور = 625 + 125 = 750
عدد أرجل النمور = 750 * 4 = 3000
هناك 5 أمراء عدد أرجل الأمراء = 5 * 2 = 10
ساقي أنا = 2
اللغز3:

555 = 545+5+5
إضغط للتوسيع...
فى لغز اخطاتي فيه
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#9
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
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النقاط
456
العمر
24
الإقامة
أم القرى
الجنس
ذكر
#9

اللغز 1

مرت امرأة على صديقة لها تتحدث مع شاب، فسألتها من
هذا؟
فأجابت: أمي جابت أمه، و أخو زوجي يكون عمه
من هو؟

الإجابة ; ابنها

اللغز 2

في يوم من الأيام دعيت ازيارة احدى القصور بمجرد دخولك ادركت وجود خمسة أمراء يقيمون فيه

قد خصص لكل أمير خمس غرف كبيرة وكل غرفة تحتوي على خمسة نمور ضخمة
كل نمر ضخم لديه خمسة نمور صغيرة
ونحن نعلم جميعا أن النمر لديه أربعة أرجل
كم عدد السيقان في كل القصر


الجواب :
3012
تفسير الجواب
خمسة أمراء خصص لكل واحد منهم 5 غرف
عدد الغرف = 5 * 5 = 25
عدد النمور الضخمة = 25 * 5 = 125
عدد النمور الصغيرة = 125 * 5 = 625
مجموع النمور = 625 + 125 = 750
عدد أرجل النمور = 750 * 4 = 3000
هناك 5 أمراء عدد أرجل الأمراء = 5 * 2 = 10


ساقيك = 2

مجموع الكل : 3000 + 10 + 2 = 3012 .




اللغز 3


الحل

 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#13
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
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3,043
النقاط
571
الإقامة
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الجنس
أنثى
#13
قال HAMZA USMA:

اللغز 1

مرت امرأة على صديقة لها تتحدث مع شاب، فسألتها من
هذا؟
فأجابت: أمي جابت أمه، و أخو زوجي يكون عمه
من هو؟

الإجابة ; ابنها

اللغز 2

في يوم من الأيام دعيت ازيارة احدى القصور بمجرد دخولك ادركت وجود خمسة أمراء يقيمون فيه

قد خصص لكل أمير خمس غرف كبيرة وكل غرفة تحتوي على خمسة نمور ضخمة
كل نمر ضخم لديه خمسة نمور صغيرة
ونحن نعلم جميعا أن النمر لديه أربعة أرجل
كم عدد السيقان في كل القصر


الجواب :
3012
تفسير الجواب
خمسة أمراء خصص لكل واحد منهم 5 غرف
عدد الغرف = 5 * 5 = 25
عدد النمور الضخمة = 25 * 5 = 125
عدد النمور الصغيرة = 125 * 5 = 625
مجموع النمور = 625 + 125 = 750
عدد أرجل النمور = 750 * 4 = 3000
هناك 5 أمراء عدد أرجل الأمراء = 5 * 2 = 10


ساقيك = 2

مجموع الكل : 3000 + 10 + 2 = 3012 .




اللغز 3


الحل

إضغط للتوسيع...


للاسف جيت روطار



قال faith8:
حقا أنا متأكدة من الاجابات :oops:
إضغط للتوسيع...

ايمان حبيت ندوخك لكن مصحصحة ما شاء الله مبروك للمرة الثالثة
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#14
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,433
الإعجابات
3,043
النقاط
571
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الجنس
أنثى
#14
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#15
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,433
الإعجابات
3,043
النقاط
571
الإقامة
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الجنس
أنثى
#15
قال faith8:
اللغز1
ابنها
اللغز 2
الجواب :
3012
تفسير الجواب
خمسة أمراء خصص لكل واحد منهم 5 غرف
عدد الغرف = 5 * 5 = 25
عدد النمور الضخمة = 25 * 5 = 125
عدد النمور الصغيرة = 125 * 5 = 625
مجموع النمور = 625 + 125 = 750
عدد أرجل النمور = 750 * 4 = 3000
هناك 5 أمراء عدد أرجل الأمراء = 5 * 2 = 10
ساقي أنا = 2
اللغز3:

555 = 545+5+5
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قال faith8:
3012
إضغط للتوسيع...
مبروك ال 50 نقطة
fati2.gif
 
boutheina beto

boutheina beto

:: عضو مُتميز ::
#16
إنضم
21 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
861
النقاط
136
الإقامة
تبسة
الجنس
أنثى
#16
قال Queen Fati:
للاسف اخطاتي فى اللغز الثاني
لكن اسعدتني مشاركتك
كوني فى الموعد غدا باذن الله
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ان شاء الله سنكون في الموعد
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#17
إنضم
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المشاركات
6,288
الإعجابات
13,648
النقاط
666
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#17
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