كل يوم لغز مع فاتي(14)

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(الاسبوع الاول تجيب عن لغز والاسبوع الثاني عن لغزين

والاسبوع الثالث عن ثلاث الغاز والرابع عن اربع)

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اللغز 1



مرت امرأة على صديقة لها تتحدث مع شاب، فسألتها من