بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان الله هو خالق الكون والمخلوقات والطبيعة فيهم من الجمال والروعة مايسحر العقول والقلوب

وان الله جميل ويحب الجمال والأهم جمال الروح ولكنه حثنا على التحلي بالأخلاق الحميدة كما ان الحياة مليئة بالإغراءات ،فالمؤمن يسعى لارضاء الله ونيل طاعته حتى يربح الدنيا والآخرة فعند اليسر يشكر وعند العسر يصبر.