abou khaled
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لعله آخر رمضان
رمضان فرصة ربما لا تعوض.. فاغتنمها!!!
يا من طالت غيبته عن مولاه...قد قربت أيام المصالحة
يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة
كم ينادى حىّ على الفلاح وأنت خاسر ... وكم تدعى إلى الصلاح وأنت على الفساد مثابر!
فرصة لتترك شرب الدخان .. لله.. فرصة لتقلع عن العادة السرية ..فرصة لهجرة المعاصى والمسلسلات والأفلام الماجنة وسماع الأغانى.
يقول النبى ﷺ :"من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه"
{هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون}
من لم يربح فى رمضان ففى أى وقت يربح؟
ومن لم يقرب فيه من مولاه ..فهو على بعده لا يبرح
فرص رمضان تمر مرّ السحاب ..أياماً معدودات
والتوانى من أخلاق الخوالف
نومك فيه يشبه نومك وسط الأمواج
يا مشغولا عن الدر بالصدف..
إيثار ما يفنى على ما يبقى من علامات احتضار الروح
اللهم بلغنا رمضان وارزقنا العمل الصالح فيه واجعلنا من المقبولين
رمضان فرصة ربما لا تعوض.. فاغتنمها!!!
يا من طالت غيبته عن مولاه...قد قربت أيام المصالحة
يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة
كم ينادى حىّ على الفلاح وأنت خاسر ... وكم تدعى إلى الصلاح وأنت على الفساد مثابر!
فرصة لتترك شرب الدخان .. لله.. فرصة لتقلع عن العادة السرية ..فرصة لهجرة المعاصى والمسلسلات والأفلام الماجنة وسماع الأغانى.
يقول النبى ﷺ :"من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه"
{هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون}
من لم يربح فى رمضان ففى أى وقت يربح؟
ومن لم يقرب فيه من مولاه ..فهو على بعده لا يبرح
فرص رمضان تمر مرّ السحاب ..أياماً معدودات
والتوانى من أخلاق الخوالف
نومك فيه يشبه نومك وسط الأمواج
يا مشغولا عن الدر بالصدف..
إيثار ما يفنى على ما يبقى من علامات احتضار الروح
اللهم بلغنا رمضان وارزقنا العمل الصالح فيه واجعلنا من المقبولين