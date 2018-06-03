احمد مطر ينتقد الانظمة العربية منتقدا

حدثنا الامام

في خطبة الجمعة

عن فضائل النظام والصبر والطاعة والصيام

لاكنه لم يذكر الجهاد في خطبته

وحين ذكرناه

قال لنا ..عليكم السلام

وبعدها قام مصليا بنا

وعند اذن للصلاة

قال

نعم لا .....اله الا الله

ونتقد الامام بحيث ذكر ان سلطته مكملة لسلطة الحاكم وكيف لا وهذا الامام لا يعرف قولة "لا" الا في مقام