ما الجديد في قوانين كرة قدم 2018

temo2108
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أصدرت ال(fifa ) الاتحاد الدولي لكرة القدم عدة قوانين جديدة خلال الاجتماع بوغوتا عاصمة كولوميبيا
ومن تلك القوانين في كرة قدم 2018 ، السماح باجراء تبديل رابع ولكن بشرط وصول المباراة للأشواط الاضافية
واكد الاتحاد الدولي ان ذلك القانون سوف ينفذ من بداية كأس العالم 2018
وايضا من القرارات الجديدة والتي سوف تطبق في كاس العالم 2018، استخدام تقنية الفيديو في الحالات التحكيمية المثيرة ، والتي سوف يستفيد منها حكم المباراة في حالات التسلل او الاعاقة في منطقة الجزاء وايضا صحة الاهداف من عدمها ، مما يجعل كرة قدم 2018 عالم فريد من نوعة
المصدر
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